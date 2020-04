Viac ako 150 ekonómov je proti uvoľňovaniu opatrení v Austrálii

Sydney 20. apríla (TASR) - Viac ako 150 austrálskych ekonómov sa aj napriek poklesu nových prípadov nákazy postavilo v pondelok proti uvoľňovaniu opatrení zavedených v dôsledku koronavírusu, informuje agentúra Reuters.



Austrálii sa zatiaľ veľkému rozšíreniu nákazy koronavírusom i vysokému počtu obetí darí vyhýbať. Zavedené opatrenia udržali denný počet nových prípadov pod 40. Prichádzajú však za cenu rastúcej nezamestnanosti, ktorá by mala stúpnuť na 16-ročné maximum.



Hoci sa už ozývajú hlasy, aby Austrália uvoľnila opatrenia, viac ako 150 ekonómov vládu v Canberre vyzvalo, aby sa sústredila na boj proti vírusu.



"Nemôžeme mať fungujúcu ekonomiku, ak najskôr nevyriešime krízu verejného zdravia," uvádza otvorený list skupiny 157 ekonómov z austrálskych univerzít.



Austrália už schválila na pomoc ekonomike balíček v hodnote 320 miliárd austrálskych dolárov (187 miliárd eur).



Premiér Scott Morrison minulý týždeň vyhlásil, že Canberra k uvoľňovaniu pravidiel najbližší mesiac nepristúpi. Za opatrenia sa postavili aj premiéri niektorých austrálskych štátov.



Podľa Andrewsa môže Austrália uvoľniť opatrenia až v čase, keď štáty zvýšia svoju kapacitu testovať, posilnia schopnosť lokalizovať prípady a pripravia sa ďalšie možné vlny epidémie.



Ústredná vláda nedávno predstavila novú mobilnú aplikáciu, ktorá umožní sledovať pohyb používateľov. V prípade, že používatelia prídu do kontaktu s nakazeným, zdravotnícke služby ich okamžite kontaktujú.



Vláda uvádza, že aby bola aplikácia efektívna, musí si ju stiahnuť najmenej 40 percent občanov.



Napriek výzve ekonómov a Morrisonovmu vyhláseniu však vláda predsa len môže pristúpiť k čiastočnému uvoľňovania. Na utorkovom rokovaní by vláda mala diskutovať o zrušení zákazu dobrovoľných operácií.



O ich bezpečnosti už uistila Austrálska lekárska komora (AMA).