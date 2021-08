Austrálsky Queensland predĺžil lockdown súvisiaci s pandémiou

Sydney 2. augusta (TASR) - Austrálsky štát Queensland predĺžil až do nedele lockdown vo svojich južných oblastiach po tom, ako tam za 24 hodín zaznamenali 13 nových prípadov lokálneho prenosu koronavírusu, čo je za ostatný rok najvyšší denný prírastok. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na pondelňajšie vyjadrenia tamojších zdravotníckych úradov.



Predstavitelia Queenslandu zaviedli na juhovýchode tohto štátu lockdown v sobotu o 16.00 h miestneho času a pôvodne mal platiť tri dni. Medzi uzavreté oblasti patria veľkomestá Brisbane či Gold Coast, ktorých obyvatelia môžu svoje domovy opustiť len v prípade nákupu nevyhnutných vecí, cesty do práce alebo k lekárovi, za účelom cvičenia či v prípade, že sa idú testovať alebo očkovať.



"Začína byť jasné, že počiatočný lockdown nebude dostatočný..." povedal novinárom v Brisbane Steven Miles, podpredseda regionálnej vlády Queenslandu, ktorého citovala agentúra Reuters.



Nové prípady nákazy súvisia s aktuálnym ohniskom covidu, ktoré sa rozšírilo po tom, čo bola vo štvrtok pozitívne testovaná 17-ročná študentka strednej školy, napísala agentúra AAP. Celkovo v súvislosti v s týmto prípadom zaznamenali už 31 infikovaných.



Zmienená oblasť hraničí so štátom Nový Južný Wales, ktorý pred niekoľkými týždňami zaviedol v lockdown v metropole Sydney, kde budú prísne opatrenia platiť najmenej do 28. augusta. V pondelok pritom hlásili v Novom Južnom Walese prírastok 207 lokálnych prípadov nákazy.



Austrálii sa vlani pomocou série lockdownov a uzatvorenia hraníc darilo nákazu koronavírusom relatívne dobre zvládať, avšak momentálne čelí zhoršeniu situácie v súvislosti s nebezpečnejším variantom delta. Zdravotnícke úrady sa preto usilujú zrýchliť tempo vakcinácie - v krajine s približne 25 miliónmi obyvateľov bolo podaných už zhruba 12 miliónov dávok vakcín.



Austrálsky premiér Scott Morrison v pondelok vyhlásil, že lockdowny by sa mohli "stať minulosť", keď bude zaočkovaných viac ako 80 percent ľudí. Od začiatku pandémie potvrdili v krajine viac ako 34.000 nakazených a 920 úmrtí na koronavírus.