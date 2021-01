Austrália: Rétorika čínskeho prezidenta sa nezhoduje s činmi Pekingu

Sydney 27. januára (TASR) - Výzva čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, aby veľké krajiny nešikanovali slabých, odhalila "nesúlad" medzi čínskym správaním a rétorikou, uviedol v stredu austrálsky minister financií Josh Frydenberg.



Minister vyslovil nesúhlas s altruisticky vyznievajúcim vyjadrením komunistického lídra na prebiehajúcom Svetovom ekonomickom fóre (WEF), ktoré sa v tomto roku z dôvodu koronavírusovej pandémie koná výlučne on-line.



Si Ťin-pching uviedol, že vzťahy medzi krajinami by sa mali riadiť pravidlami a inštitúciami, ktoré by nemali byť diktované silou, informovala tlačová agentúra AFP.



"Silní by nemali šikanovať slabých. Rozhodnutia by sa nemali robiť jednoduchým predvádzaním veľkých svalov alebo hrozením päsťou," uviedol Si Ťin-pching, zdanlivo nadbiehajúc menším krajinám a latentne kritizujúc Spojené štáty.



Austrália čelí represívnym čínskym opatreniam zacieleným na množstvo austrálskych výrobkov a ostrej polemike medzi Pekingom a Canberrou.



Frydenberg povedal, že vyjadrenie čínskeho prezidenta sa nezhoduje s činmi Pekingu, ktorý na Austráliu vyvíja ekonomický nátlak.



"Súhlasíme s tým, že veľké národy by nemali šikanovať malé, ale zdá sa, že medzi týmito slovami a činmi existuje mierny rozpor. Realita je taká, že Austrália čelí niekoľkým tvrdým opatreniam (zo strany Číny), pokiaľ ide o náš obchod," vyhlásil Frydenberg.



Vzťahy medzi Canberrou a Pekingom sa počas minulého roka nachádzali vo "voľnom páde", keďže Čína napadla viacero záležitostí vrátane výzvy austrálskej vlády na vyšetrenie pôvodu koronavírusového ochorenia COVID-19 a zákaz účasti čínskej spoločnosti Huawei na austrálskej mobilnej sieti 5G najnovšej generácie.



Čína uvalila dovozné odvody na viac ako desiatku austrálskych sektorov; zvlášť postihnutý bol obilný a vinársky priemysel. Vývozcovia tak môžu prísť o tržby vo výške dvoch až štyroch miliárd dolárov.