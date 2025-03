Austrália sa pripravuje na cyklón Alfred

Sydney 5. marca (TASR) - Milióny obyvateľov východného pobrežia Austrálie sa pripravujú na príchod tropického cyklónu Alfred. Miestne úrady vydali na stredu výstrahy a zatvorili viac ako sto škôl. Pobrežie medzi štátmi Queensland a Nový Južný Wales by mal cyklón naplno zasiahnuť v piatok, píše TASR podľa správ agentúr AFP, Reuters a webu televízie CNN.



Cyklón Alfred zasiahne v piatok ráno miestneho času asi 300 až 500 kilometrov pobrežia na stredo-východe Austrálie. Pravdepodobne zasiahne aj mesto Brisbane s 2,5 miliónmi obyvateľov. Podľa odborníkov pôjde o prvý tajfún, ktorý oblasť zasiahne za posledných 50 rokov.



Austrálsky meteorologický úrad (BOM) informoval, že cyklón sa v stredu nachádzal asi 400 kilometrov od pobrežia a rýchlosť vetra dosahuje až 120 kilometrov za hodinu.



Okrem intenzívnych dažďov a následných prívalových povodní prinesie na pevninu aj silný vietor, na niektorých miestach môže dosiahnuť až 155 kilometrov za hodinu. Množstvo zrážok sa môže vyšplhať až na 800 milimetrov.



Pláže miestne úrady už uzavreli pre varovania pred nebezpečným príbojom s vlnami nad päť metrov. Podľa predstaviteľov Nového Južného Walesu by mohli dosiahnuť až dvojnásobok súčasnej veľkosti. Premiér štátu Queensland David Crisafulli vyzýval obyvateľov najviac ohrozených častí na evakuáciu.



Obyvatelia Brisbane sa na príchod cyklónu pripravujú zásobami potravín a balenej vody a ukladaním vriec s pieskom.



Cyklón bude v regióne prvý od roku 1974, čo odborníci pripisujú klimatickým zmenám. "Je to možno náznak toho, že v dôsledku globálneho otepľovania sa dosah tropických cyklónov rozširuje ďalej ako do tropických oblastí... na miesta, kde cyklóny nemajú obdobu," uviedol pracovník Univerzity Newcastle.