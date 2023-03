Austrália schválila emisné limity pre veľkých znečisťovateľov

Sydney 30. marca (TASR) - Austrálsky parlament vo štvrtok prijal prelomové zákony o ochrane klímy, ktoré sa zamerajú na najväčších znečisťovateľov v krajine a prinútia uhoľné bane a ropné rafinérie, aby znížili emisie približne o päť percent ročne, informovala agentúra AFP.



Odborníci uviedli, že tieto zákony sú signálom konca tvrdých "klimatických vojen", ktoré Austrália zažívala desaťročia v podobe politických sporov a marenia pokusov o riešenie klimatických zmien.



"Je to prvýkrát, čo sa zníženie emisií skleníkových plynov dostalo do austrálskeho zákona," povedal expert na udržateľnosť z Univerzity Nového Južného Walesu Tommy Wiedmann.



"To je samozrejme dobrá vec. Teraz máme klimatickú politiku," povedal pre agentúru AFP.



Zákony sa vzťahujú na 215 veľkých priemyselných podnikov - každé z nich produkuje viac ako 100.000 ton skleníkových plynov ročne - a tvoria základ záväzku Austrálie dosiahnuť do roku 2050 nulové čisté emisie.



Austrálska vláda je podľa AFP presvedčená, že v nasledujúcom desaťročí môže zastaviť vypúšťanie 200 miliónov ton uhlíka do atmosféry.



Hoci mnohí analytici a odborníci oceňujú prijatie zákonov týkajúcich sa klímy a označujú ich za prvý dôležitý krok, Wiedmann varoval, že Austrália "nemôže zaspať na vavrínoch".



"Samotné zníženie emisií a zabránenie nebezpečnej zmene klímy nestačí," upozornil a dodal, že ďalšie "ťažké rozhodnutia prídu v nasledujúcich rokoch."



Odborník na udržateľnosť z Murdochovej univerzity v Perthe Martin Brueckner povedal, že prijatím zákona sa končí austrálska "patová situácia" v oblasti klímy. "V tomto zmysle je to krok správnym smerom," dodal.



AFP však citovala vyjadrenia predstaviteľov ťažobného priemyslu, podľa ktorých by finančná záťaž spojená s dodržiavaním zákonov mohla viesť k strate mnohých pracovných miest.



"Ak nebudeme opatrní, niektoré zariadenia v Austrálii sa zatvoria," uviedla pred schválením zákonov Austrálska rada pre nerastné suroviny.



"Nielenže by to poškodilo naše hospodárstvo a zrušilo desaťtisíce pracovných miest v regiónoch i miliardové investície, ale zároveň by to presunulo ťarchu v podobe znižovania emisií na iné krajiny, ktoré sú menej schopné alebo menej ochotné dekarbonizovať," citovala agentúra AFP.