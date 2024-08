Austrália schválila plány na vybudovanie obrovskej solárnej elektrárne

Canberra 21. augusta (TASR) - Austrália v stredu schválila plány na výstavbu obrovskej solárnej farmy na severe krajiny. Canberra tento projekt označila za "najväčší solárny areál na svete", časť vyrobenej energie budú vyvážať do Singapuru. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Austrálska ministerka životného prostredia Tanya Pliberseková uviedla, že obrovská solárna farma bude vyrábať dostatok energie pre tri milióny domácnosti. "Bude to najväčší solárny areál na svete a ohlasuje Austráliu ako svetového lídra v oblasti zelenej energie," dodala.



Projekt s veľkosťou 12.000 hektárov nazvaný SunCable vybudujú na území austrálskeho Severného teritória. Projekt podporil miliardár a ekologický aktivista Mike Cannon-Brookes.



Solárna elektráreň bude poskytovať štyri gigawatty energie za hodinu pre domácnosti a ďalšie dva gigawatty bude odosielať do Singapuru prostredníctvom podmorského káblu. Projekt SunCable by mal podľa plánov začať vyrábať energiu v roku 2030. Súčasťou solárnej farmy budú aj batérie, ktoré budú schopné skladovať približne 40 gigawattov energie.



Austrália je v súčasnosti jedným z popredných svetových vývozcov uhlia a zemného plynu, zároveň však pociťuje dôsledky klimatických zmien – horúčavy, záplavy či lesné požiare.