Austrália schválila vakcínu od AstraZenecy

Canberra 16. februára (TASR) - Austrálsky regulačný úrad schválil v utorok na použitie vakcínu proti ochoreniu COVID-19 vyvinutú britsko-švédskou spoločnosťou AstraZeneca. Po vakcíne od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech ide o druhú očkovaciu látku schválenú v tejto krajine, uviedla agentúra AP.



Prvá zásielka - 142.000 dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech - dorazila do Austrálie v pondelok. Podáva sa v dvoch dávkach a očkovať sa ňou začne 22. februára. V Austrálii budú jej druhou dávkou očkovať ľudí tri týždne po prvej. V dvoch dávkach sa podáva aj vakcína od AstraZenecy, v tomto prípade sa však medzi nimi bude zachovávať až 12-týždňový odstup.



Austrálsky premiér Scott Morrison uviedol, že podľa austrálskeho úradu pre kontrolu liečiv (TGA) je vakcína od AstraZenecy bezpečná a účinná. Podľa ministra zdravotníctva Grega Hunta chráni táto očkovacia látka pred vážnym priebehom ochorenia COVID-19.



Podľa šéfa TGA Johna Skerritta nebude podávanie tejto vakcíny vekovo ohraničené. Očkovanie v Británii totiž podľa neho ukázalo, že obe vakcíny schválené v Austrálii majú veľmi dobré výsledky aj medzi staršími skupinami obyvateľstva. Vakcína od AstraZnecy sa tak bude v Austrálii podávať aj osobám starším ako 65 rokov, prípady sa však budú posudzovať jednotlivo, uviedla televízna stanica ABC News.



Obaja zmienení predstavitelia vlády budú občanov presviedčať o bezpečnosti oboch schválených vakcín, pričom premiér Morrison sa nechá zaočkovať tou od Pfizeru/BioNTechu a minister Hunt vakcínou od AstraZenecy.



Austrália s 26 miliónmi obyvateľov si dosiaľ zmluvne zabezpečila celkovo 53,8 milióna dávok vakcíny od AstraZenecy, z ktorých približne 50 miliónov sa tam má aj vyrobiť. Ďalších 20 miliónov dávok dodá konzorcium Pfizer/BioNTech.



Austrálii sa podarilo do veľkej miery dostať nákazu novým koronavírusom pod kontrolu, a to vďaka prísnym vstupným kontrolám a obmedzeniam. Od vypuknutia pandémie tam zaznamenali necelých 29.000 prípadov infekcie a 909 úmrtí.