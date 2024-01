Šesťdesiatničke súd povolil, aby zosnulému manželovi odobrala spermie

Sydney 3. januára (TASR) — Austrálsky súd povolil 62-ročnej žene, aby oborala spermie svojmu zosnulému 61-ročnému manželovi. Vdove sa totiž podarilo sudkyňu presvedčiť o tom, že s mužom ešte pred jeho smrťou uvažovali o ďalšom potomkovi, uviedla v stredu agentúra AFP.



Manželia prišli najprv pred šiestimi rokmi o svoju vtedy 29-ročnú dcéru, ktorá sa utopila počas rybačky. V roku 2019 zahynul pri autonehode ich 31-ročný syn.



Po smrti syna začal pár podľa súdnych spisov uvažovať o ďalšom potomkovi, na ktorého splodenie by sa použili mužove spermie, pričom by ho vynosila náhradná matka.



Manžel však 17. decembra zomrel. Vdova následne požiadala márnicu o povolenie na odobratie a uskladnenie jeho spermií. Nemocnica ale otáľala, v dôsledku čoho sa žena obrátila na najvyšší súd štátu Západná Austrália.



Podľa vedcov by sa malo reprodukčné tkanivo v ideálnom prípade zosnulému odobrať jeden až dva dni po jeho smrti.



Sudkyňa Fiona Seawardová súhlasila s tým, že spermie môžu byť mužovi odobrané a uskladnené. Zároveň však stanovila, že pred ich použitím za účelom oplodnenia bude potrebné ďalšie súdne povolenie. Verdikt v tomto prípade sudkyňa vyriekla už 21. decembra, zverejnený bol však až teraz, uvádza AFP.



Tento prípad je síce nezvyčajný, s odberom spermií zosnulým však austrálske úrady skúsenosti už majú. V júni 2023 bol istej Austrálčanke umožnený odber spermií jej zosnulého 29-ročného manžela, ktorý údajne zomrel po tom, ako mu rozbitá okenná tabuľa prerezala tepnu.