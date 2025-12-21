Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Austrália si minútou ticha uctila obete streľby z pláže Bondi v Sydney

Kvetinová pocta pred pavilónom Bondi na pláži Bondi v Sydney. Foto: TASR/AP

Pamiatku 15 obetí streľby si Austrálčania uctili o 18.47 h miestneho času (8.47 h SEČ), teda presne v čase, keď strelci pred týždňom spustili paľbu.

Autor TASR
Sydney 21. decembra (TASR) - Austrália si v nedeľu minútou ticha pri svetle sviečok uctila pamiatku obetí streľby počas osláv židovského sviatku svetiel na ikonickej pláži Bondi v Sydney, ku ktorej došlo v nedeľu 14. decembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tamojšie úrady vyzvali Austrálčanov, aby v nedeľu večer, na začiatku ôsmeho a posledného dňa židovského sviatku svetiel, zapálili sviečku „ako tichý akt spomienky s rodinou, priateľmi alebo blízkymi“.

K hromadnej streľbe na pláži Bondi došlo minulú nedeľu počas slávenia židovského sviatku svetiel (chanuka). O život prišlo 15 ľudí, v nemocniciach je hospitalizovaných 17 osôb, z toho päť je v kritikom stave.

Strelcami boli Sajid Akram a jeho syn Naveed. Kým Sajida bezpečnostné zložky smrteľne postrelili, Naveed je v nemocnici s ťažkými zraneniami. V stredu ho austrálska polícia obvinila zo spáchania teroristického činu, 15 prípadov vraždy a ďalších trestných činov. Útočníci mali podľa orgánov napojenia na teroristickú organizáciu Islamský štát. V aute registrovanom na Naveeda Akrama a zaparkovanom v blízkosti pláže Bondi sa našli dve podomácky vyrobené vlajky džihádistickej organizácie Islamský štát (IS).
.

