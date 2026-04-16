Austrália si po požiari rafinérie zabezpečila dodávky 100 miliónov lit
V stredu neskoro večer došlo k úniku plynu a jeho následnému vznieteniu v závode Viva v štáte Victoria.
Autor TASR
Canberra 16. apríla (TASR) - Požiar v kľúčovej austrálskej ropnej rafinérii môže podľa štvrtkového vyhlásenia úradov narušiť zásobovanie palivom v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V stredu neskoro večer došlo k úniku plynu a jeho následnému vznieteniu v závode Viva v štáte Victoria. Ide o jednu z dvoch fungujúcich ropných rafinérií v Austrálii. Plamene šľahali až do výšky 60 metrov, uviedli hasiči.
Hasičský zbor štátu Victoria vo štvrtok uviedol, že požiar je pod kontrolou, hoci v priebehu dňa ešte môže tlieť.
Denná kapacita rafinérie bola až 120.000 barelov ropy a spolu s rafinériou Ampol v Brisbane produkujú približne desať až 20 percent celkových zásob paliva v Austrálii.
„Nie je to pozitívny vývoj,“ zhodnotil minister energetiky Chris Bowen, keďže zásoby paliva v krajine negatívne ovplyvňuje aj vojna na Blízkom východe. Spoločnosť Viva je „presvedčená, že dokáže nahradiť benzín dovozom“, uviedol Bowen.
Premiér Anthony Albanese oznámil, že Austrália si zabezpečila dodávky približne 100 miliónov litrov nafty z Bruneja a Južnej Kórey. „Ide o prvé z mnohých očakávaných dodávok, zaistených na základe nových právomocí vlády v oblasti strategických rezerv,“ uviedol na tlačovej konferencii.
Požiar zničil časť rafinérie, kde sa vyrábal vysokooktánový benzín. Aktivácia bezpečnostných ventilov uchránila pred najväčšími škodami ostatné časti závodu, kde sa vyrába letecké palivo a nafta.
Canberra vyzvala Austrálčanov, aby nepodliehali panike a nenakupovali viac paliva. „Je dôležité, aby ľudia nakupovali toľko paliva, koľko potrebujú. Ale ani viac, ani menej,“ dodal Bowen.
V stredu neskoro večer došlo k úniku plynu a jeho následnému vznieteniu v závode Viva v štáte Victoria. Ide o jednu z dvoch fungujúcich ropných rafinérií v Austrálii. Plamene šľahali až do výšky 60 metrov, uviedli hasiči.
Hasičský zbor štátu Victoria vo štvrtok uviedol, že požiar je pod kontrolou, hoci v priebehu dňa ešte môže tlieť.
Denná kapacita rafinérie bola až 120.000 barelov ropy a spolu s rafinériou Ampol v Brisbane produkujú približne desať až 20 percent celkových zásob paliva v Austrálii.
„Nie je to pozitívny vývoj,“ zhodnotil minister energetiky Chris Bowen, keďže zásoby paliva v krajine negatívne ovplyvňuje aj vojna na Blízkom východe. Spoločnosť Viva je „presvedčená, že dokáže nahradiť benzín dovozom“, uviedol Bowen.
Premiér Anthony Albanese oznámil, že Austrália si zabezpečila dodávky približne 100 miliónov litrov nafty z Bruneja a Južnej Kórey. „Ide o prvé z mnohých očakávaných dodávok, zaistených na základe nových právomocí vlády v oblasti strategických rezerv,“ uviedol na tlačovej konferencii.
Požiar zničil časť rafinérie, kde sa vyrábal vysokooktánový benzín. Aktivácia bezpečnostných ventilov uchránila pred najväčšími škodami ostatné časti závodu, kde sa vyrába letecké palivo a nafta.
Canberra vyzvala Austrálčanov, aby nepodliehali panike a nenakupovali viac paliva. „Je dôležité, aby ľudia nakupovali toľko paliva, koľko potrebujú. Ale ani viac, ani menej,“ dodal Bowen.