Austrália si štátnym sviatkom pripomína kráľovnú Alžbetu II.

Canberra 22. septembra (TASR) - Austrália si vo štvrtok štátnym sviatkom pripomína zosnulú Alžbetu II. Britská kráľovná bola oficiálnou hlavou štátu aj v tejto bývalej britskej kolónii. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a austrálskej stanice ABC.



V parlamente v hlavnom meste Canberra sa vo štvrtok uskutočnila slávnosť, na ktorej sa zúčastnili premiér Anthony Albanese a generálny guvernér David Hurley. Guvernér zastupuje britského panovníka - v súčasnosti Karola III. - v Austrálii.



Vyjadriť poďakovanie "neobyčajnej životnej ceste zasvätenej službe, viere, krajine a Spoločenstvu národov (Commonwealth)" Austrálčania v celej krajine, napísal premiér Albanese na Twitteri.



Počas štátneho sviatku sa konalo aj niekoľko protestných zhromaždení, ktoré sa zameriavali na útlak domorodého obyvateľstva počas britskej kolonizácie.



"Priznávam, že jej (Alžbety II.) odchod u niektorých členov vašej komunity vyvoláva rozdielne reakcie," povedal guvernér Hurley. Austrálska vláda plánuje referendum o zmene ústavy, ktorá by pôvodným obyvateľom umožňovala konzultovať s parlamentom vlastné záležitosti, píše ABC.



Britský panovník je okrem Spojeného kráľovstva hlavou štátu aj v 14 ďalších krajinách vrátane Austrálie, Kanady a Nového Zélandu; táto funkcia je však často formálna.



Väčšina Austrálčanov chce, aby krajina zostala súčasťou monarchie. Potvrdili to dva prieskumy verejnej mienky po kráľovninej smrti, píše ABC. Prívrženci republikánskeho zriadenia však tvrdia, že ide o dočasnú reakciu na smrť populárnej panovníčky. Kráľovná Austráliu navštívila celkovo 16 krát počas svojej vlády a v roku 1988 otvorila novú budovu austrálskeho parlamentu.



Albanese podporuje zmenu Austrálie na republiku. Nedávno uviedol, že jeho vláda uprednostní referendu, ktorým by boli ústavne uznaní pôvodní obyvatelia, pripomína Reuters. Referendum o zriadení republiky v roku 1999 nebolo úspešné.