Austrália si zabezpečila skorý prístup k vakcíne od AstraZeneca

Sydney 7. septembra (TASR) - Austrália bude v prípade úspešných klinických testov vakcíny na koronavírus, vyvinutej Oxfordskou univerzitou a farmaceutickou spoločnosťou AstraZeneca, jednou z prvých krajín, ktorá sa k tejto vakcíne dostane. Vyplýva to z dohody, o ktorej informovala vláda v nedeľu večer, píše agentúra DPA.



Podľa tejto dohody v hodnote 1,2 miliardy dolárov (miliarda eur) by Austrália mala dostať 84,8 milióna dávok vakcíny. Tá sa bude vyrábať "takmer výhradne" v austrálskom meste Melbourne.



"Austrálčania budú medzi prvými na svete, ktorí dostanú bezpečnú a účinnú vakcínu - v prípade, že prejde poslednými štádiami testovania," uviedol premiér Scott Morrison.



"Neexistuje istota, že tieto vakcíny budú úspešné, napriek tomu to (dohoda) stavia Austráliu na čelo fronty".



Ak sa vakcína ukáže ako bezpečná a účinná, Austrália dostane 3,8 milióna dávok už v januári. Zvyšok postupne v priebehu budúceho roka.



Morrison ďalej uviedol, že chce vakcínu sprístupniť ďalším krajinám v Tichom oceáne i regionálnym partnerom v juhovýchodnej Ázii.



Austrália dosiaľ zaznamenala 26.322 prípadov nákazy koronavírusom a 762 súvisiacich úmrtí. Epicentrom epidémie v krajine je štát Viktória a jej hlavné mesto Melbourne, kde platia prísne karanténne opatrenia vrátane nočného zákazu vychádzania. Opatrenia mali pôvodne vypršať 13. septembra. Tamojšie úrady však v nedeľu oznámili, že ich predĺžia o dva týždne.



Morrison toto predĺženie kritizoval a varoval pred dôsledkami opatrení.



"Austrália dnes potrebuje nejakú nádej," dodal Morrison.