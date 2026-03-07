< sekcia Zahraničie
Austrália sprísňuje prístup detí na pornografické webové stránky
Niektoré stránky už v piatok zakázali prístup nečlenom a odmietali nové registrácie.
Autor TASR
Sydney 7. marca (TASR) - Austrálsky regulátor pre online služby eSafety varoval pornografické webové stránky, že na základe nových predpisov na ochranu detí na internete od pondelka platí povinnosť blokovať prístup pre osoby mladšie ako 18 rokov. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Niektoré stránky už v piatok zakázali prístup nečlenom a odmietali nové registrácie. Austrália 10. decembra ako prvá krajina na svete zaviedla pre deti mladšie ako 16 rokov zákaz pripájať sa k platformám sociálnych médií.
Nové obmedzenia zakazujú prístup detí k „vekovo nevhodnému obsahu“ vrátane pornografie, násilia s veľkým dosahom, samovrážd a porúch príjmu potravy. Platí pre pornografické webové stránky, vyhľadávače, obchody s aplikáciami, poskytovateľov hier a generatívne systémy umelej inteligencie vrátane chatbotov.
„Nenechajte sa mýliť, ak uvidíme zlyhania alebo otáľanie, budeme firmy brať na zodpovednosť,“ povedala šéfka eSafety Julie Inman Grantová.
Za každé porušenie pravidiel hrozia pokuty až 49,5 milióna austrálskych dolárov (30 miliónov eur).
„Kliknutie na tlačidlo s textom ‚Mám 18 alebo viac rokov‘ už nestačí. Je to v súlade s podobnými snahami, ktoré sa zavádzajú na medzinárodnej úrovni,“ uviedol eSafety s tým, že používatelia budú požiadaní o potvrdenie veku pri prístupe k vekovo obmedzenému materiálu na pornografických webových stránkach a službách.
„Nedovoľujeme deťom chodiť do barov, obchodov s alkoholom, obchodov pre dospelých alebo kasín, ale pokiaľ ide o online priestory, kde trávia veľa času, takéto záruky neexistujú,“ dodala Inman Grantová. Podľa nej panuje v spoločnosti zhoda, že na ochranu detí pred možnou ujmou sú potrebné obmedzenia podľa ich veku.
Ľudia, ktorí používajú vyhľadávač bez prihlásenia, napríklad Google, budú mať výsledky štandardne rozmazané pre výsledky obsahujúce pornografiu a násilie s vysokým dopadom. Pri zadaní vyhľadávania týkajúceho sa samovraždy alebo porúch príjmu potravy bude prvým výsledkom odporúčanie na služby podpory duševného zdravia.
„Žiaden predpis neodstráni všetky riziká a škody naraz, ale tieto kódexy vytvárajú zmysluplnú ochranu pre deti v celom technologickom ekosystéme“ s výhľadom do budúcnosti, povedala Julie Inman Grantová.
