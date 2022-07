Stav životného prostredia v Austrálii sa podľa expertov zhoršuje

Sydney 19. júla (TASR) - Austrálske životné prostredie je v zlom stave a čoraz viac sa potýka s klimatickou zmenou, znečistením a ťažbou. Vyplýva to zo správy o stave životného prostredia, ktorú austrálska vláda uverejňuje každých päť rokov, píšu agentúry AFP a DPA.



Strata biotopov a invazívne rastliny a živočíchy ohrozujú iné druhy a ekosystémy, avšak investície do ochrany životného prostredia nie sú dostačujúce, uvádza sa v správe.



Počet druhov, ktoré sú označené za ohrozené, stúpol v porovnaní s poslednou správou z roku 2016 o osem percent, pričom sa očakáva, že toto číslo v dôsledku ničivých požiarov v rokoch 2018–19 ešte narastie.



Austrália prišla o viac druhov cicavcov než akýkoľvek iný kontinent a v tejto oblasti má najvyššiu mieru poklesu spomedzi členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Narastajúca frekvencia a závažnosť extrémnych javov ovplyvňujú aj prežívanie ľudí, pričom stúpajúca teplota a meniace sa cykly zrážok ovplyvnené klimatickou zmenou vytvárajú tlak na vnútrozemský vodný systém.



"Naša neschopnosť zvládať rôzne napätia sa odrazí vo vyhynutí druhov a ekosystémoch v čoraz horšom stave. To znižuje environmentálny kapitál, od ktorého závisia súčasné a budúce generácie," uvádza sa v správe, ktoré zároveň dodáva, že "spoločenské, ekonomické a environmentálne dôsledky sú už celkom zjavné".



Správa, na ktorej sa podieľalo 37 nezávislých expertov, vyzýva na lepšie vedenie zo strany štátu na posilnenie koordinovaných aktivít zameraných na ochranu životného prostredia, najmä medzisektorovú spoluprácu a nachádzanie riešení s miestnymi pôvodnými obyvateľmi.



Vláda austrálskeho premiéra Anthonyho Albaneseho si dala za cieľ do roku 2030 ochrániť 30 percent územia Austrálie a rovnaké množstvo jej morských vôd, čo by mohlo znamenať, že tam vzniknú nové národné parky a morské ochranné pásma.