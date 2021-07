Austrália stiahla z Afganistanu všetkých svojich vojakov

Sydney 11. júla (TASR) - Austrálsky minister obrany Peter Dutton v nedeľu potvrdil, že Austrália stiahla z Afganistanu svojich posledných vojakov, informovala agentúra AFP.



Austrália v apríli oznámila, že do septembra stiahne svojich zostávajúcich vojakov v súlade s rozhodnutím USA ukončiť v Afganistane vojenské operácie.



Dutton pre televíziu Sky News uviedol, že posledných 80 členov podporného personálu opustilo Afganistan "v posledných týždňoch". "To neznamená, že nebudeme súčasťou vojenských akcií s USA... tam, kde to budeme považovať za súčasť nášho národného záujmu alebo záujmu našich spojencov," povedal.



Za posledných 20 rokov Austrália nasadila v Afganistane 39.000 vojakov v operáciách vedených USA a NATO proti militantnému hnutiu Taliban a iným teroristickým skupinám. Táto misia stála krajinu miliardy dolárov a životy 41 austrálskych vojakov.



Účasť na operácii v Afganistane vyvolala na domácej scéne kontroverzie. Skupiny združujúce veteránov tlačili na vládu, aby začala formálne vyšetrovanie vysokého počtu samovrážd medzi vojakmi. Armáda a polícia tiež vyšetrujú obvinenia, že niektorí príslušníci elitných jednotiek sa v Afganistane dopustili vojnových zločinov.