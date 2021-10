Morrison súhlasil s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050

Sydney 26. októbra (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison v utorok oznámil, že jeho vláda súhlasila s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Informovala o tom spravodajská televízia CNN.



"Naše rozhodnutie odsúhlasiť plán na dosiahnutie nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050 sa nerodilo ľahko. Nesúhlasili sme s tým však bez toho, aby sme si dôkladne premysleli všetky dôsledky a dopady, ktoré toto rozhodnutie môže mať na vidiecke a regionálne oblasti," napísal Morrison v stanovisku, ktoré jeho kancelária rozoslala médiám.



Morrison však neoznámil žiadne nové záväzky týkajúce sa zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030, ktoré by prevyšovali súčasný cieľ krajiny pohybujúci sa na úrovni 26 až 28 percent v porovnaní s úrovňami v roku 2005.



Pred začiatkom klimatického summitu OSN známeho ako COP26, ktorý sa uskutoční 31. októbra až 12. novembra v Glasgowe, desiatky krajín predstavili plány na dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Austráliu však jej spojenci vrátane USA či Británie kritizujú za pomalý pokrok v oblasti boja proti klimatickej zmene i za to, že vo veľkej miere využíva uhoľné elektrárne.



Morrison sa dlhodobo odmietal zaviazať k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, hoci sa k tomuto cieľu zaviazali všetky austrálske štáty a územia. Jeho utorkové oznámenie tak podľa CNN naznačuje, že by čoskoro mohol predstaviť dlhodobú klimatickú stratégiu krajiny.