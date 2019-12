Sydney sa v dôsledku požiarov zahalilo do hustej dymovej clony

Sydney 10. decembra (TASR) - Nebezpečne zlú kvalitu ovzdušia i zhoršenú viditeľnosť spôsobila v austrálskom Sydney v utorok dymová clona zapríčinená lesnými požiarmi. Opar opísalo mnoho ľudí ako vôbec najhustejší od začiatku tohtoročných požiarov, informuje na svojej webstránke spravodajská stanica BBC.



Pre dym zrušili výjazdy trajektov i lodí. V meste tiež došlo k dočasným evakuáciám administratívnych budov, do ktorých sa dostal dym a vyvolal poplach. Zdravotníci ľuďom odporúčali, aby nechodili von. Mnohí však do ulíc vyšli s maskami na tvárach.



Obyvatelia situáciu opísali ako "apokalyptickú" či "šialenú". Na internete sa tiež sťažovali na problémy s dýchaním a tvrdili, že dym ich "zadúšal". Utorok je podľa nich dosiaľ "najhorším dňom", čo sa týka dymu. V predošlých dňoch padal z oblohy na mesto popol.



Sydney zažíva zlú kvalitu ovzdušia dosahujúcu "nebezpečnú" úroveň už celé týždne. Deje sa tak v dôsledku asi stovky lesných požiarov, ktoré dosiaľ zúriaca na území štátu Nový Južný Wales. Najbližšie požiare stále horia zhruba hodinu cesty autom od metropolitnej oblasti Sydney.



Maximálne znečistenie ovzdušia dosiahlo v centre mesta až 11-násobok "nebezpečnej" hodnoty. Ešte horšie hodnoty dosahovalo na predmestiach a mestách ležiacich bližšie pri požiaroch.



Do nemocníc v Sydney prichádza v ostatných týždňov o 25 percent viac obyvateľov než obvykle; prílev sa týka pacientov s dýchacími ťažkosťami. Vo vnútri sa počas obeda či prestávok zdržiavajú aj deti v denných centrách a na školách.



Austrálske úrady minulý týždeň informovali, že úsek, v ktorom je znečistené ovzdušie, je dosiaľ "najdlhší a najrozsiahlejší", aký kedy v Novom Južnom Walese zaznamenali.



Pri lesných požiaroch, ktoré pustošia Austráliu už od septembra, prišlo o život šesť ľudí, zničených bolo vyše 700 domov a len v samotnom Novom Južnom Walese boli spálené dva milióny hektárov pôdy. V dôsledku sucha, záplav i požiarov narastá v krajine hnev verejnosti voči konzervatívnej vláde a jej nedostatočnej snahe o riešenie dôsledkov klimatických zmien.