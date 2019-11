Sydney zahaľuje mrak hustého dymu z lesných požiarov

Sydney 19. novembra (TASR) - Mrak hustého dymu z lesných požiarov vyčíňajúcich po celom austrálskom štáte Nový Južný Wales zahalil v utorok metropolu Sydney a jej okrajové štvrte. Tri austrálske štáty, vrátane Queenslandu a Južnej Austrálie, navyše čakajú ťažké dni pre spaľujúce horúčavy a silný vietor. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



Obyvatelia Sydney sa zobudili do dňa so zastretou oblohou a zápach dymu im prenikal aj do bytov, pričom svetoznáma budova Opery v Sydney a ikonický prístavný most boli v sivej panoráme mesta skryté.



Obyvateľov Sydney úrady zároveň vyzvali na "opatrnosť" vzhľadom na veľké riziko vzniku požiarov, pretože teploty prekročili 30 stupňov Celzia a nárazy vetra dosahovali rýchlosť 65 kilometrov za hodinu.



S približne 50 požiarmi po celom štáte Nový Južný Wales bojuje v súčasnosti okolo 1400 hasičov.



Najbližší oheň k Sydney je lesný požiar, ktorý už spálil vyše 138.000 hektárov porastu pod vrchom Gospers v Národnom parku Wollemi, približne 100 kilometrov severozápadne od mesta. Úrady vydali varovanie pred týmto požiarom, ktorý hasiči nedokázali dostať pod kontrolu posledné štyri týždne.



Prírodný živel si v Novom Južnom Walese od začiatku sezóny požiarov, teda od konca októbra, vyžiadal šesť ľudských životov a zničil alebo vážne poškodil 577 domov. Sezóna sa začala o mesiac skôr než obvykle. Zničených bolo približne 1,6 milióna hektárov pôdy.



Oficiálne údaje ukazujú, že znečistenie ovzdušia dosiahlo v niektorých častiach Sydney "nebezpečné" úrovne, a obyvateľov varovali, aby sa vyhli vonkajšej fyzickej námahe. Viditeľnosť bola označená za extrémne nízku.



Dym sa zrejme bude držať nad mestom niekoľko nasledujúcich dní, uviedol protipožiarny zbor Nového Južného Walesu.



V Sydney žije približne päť miliónov ľudí, je to najľudnatejšie mesto v Austrálii a hlavné mesto Nového Južného Walesu, najľudnatejšieho štátu v krajine.



Ďalším austrálskym štátom, ktorý už niekoľko týždňov trápia lesné požiare, je Queensland. Horí tam približne 70 požiarov. Vyčerpaní hasiči musia zvládať teploty až do 40 stupňov Celzia a silný vietor.



Šéf queenslandských hasičov Mike Wassing uviedol, že súčasná kríza s požiarmi bude trvať aj "na Vianoce a na Nový rok".



V Queenslande vyhlásili stav núdze 9. novembra a odvtedy tam údajne úmyselne založilo ohne desať detí a osem dospelých.



V susednom štáte Južná Austrália vyhlásili v utorok úplný zákaz zakladania ohňov, pretože v stredu môžu nastať katastrofické podmienky pre vznik požiaru - teploty sa majú vyšplhať nad 40 stupňov Celzia. Z bezpečnostných dôvodov bude zatvorených viac ako 120 škôl.