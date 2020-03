Austrálska tlačová agentúra AAP po 85 rokoch končí

Sydney 3. marca (TASR) - Jediná austrálska tlačová agentúra AAP (Australian Associated Press) v júni po 85 rokoch končí svoju činnosť. Jej zamestnanci o tom boli oboznámení v utorok na stretnutí s vedením v Sydney, informovali agentúry AFP a AP.



"Najsmutnejší deň: AAP končí po 85 rokoch excelentnej žurnalistiky. Rodina AAP bude veľmi chýbať," uviedol na Twitteri šéfredaktor AAP Tony Gillies.



Podľa riaditeľa AAP Brucea Davidsona bola agentúra v Austrálii od roku 1935 súčasťou kritickej žurnalistiky "a je smutné, že končí".



Vedenie agentúry vo zverejnenom stanovisku pripísalo ukončenie jej činnosti "bezprecedentnému vplyvu" digitálnych platforiem, ktoré obsah preberali a bezplatne ho distribuovali. "Dosiahli sme bod, v ktorom už nie je možné pokračovať," uvádza sa v stanovisku.



AAP zamestnáva viac ako 170 novinárov, ktorí pôsobia vo všetkých štátoch a teritóriách Austrálie. Má tiež redaktorov na Novom Zélande, v Londýne a Los Angeles a využíva sieť prispievateľov zo Spojených štátov, Európy, Ázie a Afriky. Domáce spravodajstvo AAP dopĺňa spolupráca s najväčšími svetovými tlačovými agentúrami.



AAP založil v roku 1935 vydavateľ novín Keith Murdoch, otec mediálneho magnáta Ruperta Murdocha. Vlastnia ju mediálne organizácie News Corp Australia, Nine Entertainment, Seven West Media a Australian Community Media.



Zamestnancom bolo povedané, že dvaja hlavní akcionári Nine Entertainment a News Corp Australia majú k dispozícii 30 - 50 pracovných miest.



Austrálske médiá sú pod rastúcim finančným tlakom, keďže globálnym digitálnym gigantom Googlu a Facebooku čoraz viac rastú príjmy z reklamy, konštatuje agentúra AP.