Tropická cyklóna Seroja spôsobila rozsiahle škody na západe Austrálie

Canberra 12. apríla (TASR) - Tropická cyklóna Seroja zasiahla v noci na pondelok západnú časť Austrálie, kde spôsobila rozsiahle škody v niektorých lokalitách na pobreží Indického oceánu. V pondelok to uviedli tamojšie záchranné služby, ktoré cituje agentúra AFP.



Seroja, ktorá už predtým spustošila časti Indonézie a Východného Timoru, priniesla vietor s nárazmi s rýchlosťou 170 kilometrov za hodinu do oblasti Západnej Austrálie, kde nezažili tropickú búrku už celé desaťročia.



Podľa verejnoprávnej stanice ABC bolo poškodených približne 70 percent budov v pobrežnom meste Kalbarri, kde žije približne 1500 ľudí. Miestne médiá zverejnili snímky domov s odtrhnutými strechami a troskami roztrúsenými po uliciach.



Rozsiahle škody zaznamenali záchranné služby v Západnej Austrálii aj v meste Northampton vzdialenom 100 kilometrov na juh od Kalbarri.



"Stále sa vyhodnocuje rozsah škôd a vzhľadom na bezpečnostné riziká momentálne nie je bezpečné vychádzať von," uviedla pre AFP hovorkyňa záchranných služieb. Zatiaľ neboli hlásené žiadne zranenia ani obete, dodala.



Cyklóna zasiahla pevninu v nedeľu večer ako búrka 3. kategórie a po presune cez juhozápad austrálskeho kontinentu sa zmenila na slabšiu tropickú tlakovú níž. Za sebou však nechala desaťtisíce domov bez prúdu a zničila aj historické mólo dlhé 1,6 kilometra v meste Carnarvon.



Podľa austrálskeho Meteorologického úradu (BOM) bola Seroja v niektorých oblastiach prvou cyklónou od roku 1956.



V Indonézii a susednom Východnom Timore zahynulo v uplynulých dňoch viac ako 200 ľudí následkom povodní a zosuvov pôdy spôsobených silným dažďom, ktorý do oblasti priniesla Seroja. Desiatky osôb sú stále nezvestné a tisícky ľudí prišli o strechu nad hlavou.



Ostrovy juhovýchodnej Ázie postihujú ničivé zosuvy pôdy a prívalové povodne počas obdobia monzúnových dažďov, ktoré trvá od októbra do apríla. V januári zahynulo v indonézskom meste Sumedang pri záplavách 40 ľudí.