Austrália umožní cudzincom vstup do ozbrojených síl, chýbajú im vojaci

Canberra 4. júna 2024 (TASR) - Austrálska vláda umožní osobám bez austrálskeho občianstva vstúpiť do svojich ozbrojených síl. Riedko obývaná krajina sa týmto spôsobom snaží splniť náborové ciele. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Už od júla dovolia nové pravidlá obyvateľom krajiny slúžiť v armáde, pokiaľ na území Austrálie žili dlhšie ako 12 mesiacov. Uviedol to minister obrany Richard Marles. Podľa jeho slov budú zároveň uprednostnení ľudia pochádzajúci z krajín, ako sú Británia, Kanada, Nový Zéland či Spojené štáty americké.



Na austrálskom pobreží žije aj napriek jeho veľkosti iba 26 miliónov obyvateľov.



Canberra v posledných rokoch výrazne zvýšila výdavky na nákup ponoriek, lietadiel a bojových vozidiel. Týmto spôsobom sa snažila znížiť narastajúce napätie v regióne. Problémom však sú chýbajúci piloti, námorníci a vojaci, ktorí by sa venovali ich obsluhe a údržbe.



Experti varujú, že počty vojakov sú už v súčasnosti nedostatočné. Austrálske obranné zložky majú aktuálne približne 90.000 zamestnancov. Toto číslo už však zahŕňa aj rezervy, informoval Austrálsky inštitút pre strategickú politiku (ASPI). Čínska armáda má pre porovnanie až dva milióny aktívnych vojakov.



Marles uviedol, že posilnenie austrálskych obranných jednotiek je "kľúčové pre výzvy týkajúce sa národnej bezpečnosti v nasledujúcom desaťročí a ďalších rokoch".