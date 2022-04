Austrália urýchlila plány na modernizáciu rakiet

Canberra 5. apríla (TASR) - Austrália pre narastajúce obavy z možných agresívnych krokov zo strany Ruska a Číny urýchlila svoje plány na nákup rakiet dlhého doletu. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Podľa upraveného harmonogramu austrálskej vlády budú stíhačky typu FA-18F Super Hornet vyzbrojené vylepšenými raketami typu vzduch-zem už do roku 2024, teda o tri roky skôr, než sa pôvodne plánovalo. Konkrétne pôjde o americké rakety typu JASSM-ER s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet až 900 kilometrov. Jedna raketa stojí zhruba 1,6 milióna eur.



Austrálske fregaty triedy Anzac a torpédoborce triedy Hobart budú do roku 2024 vybavené riadenými strelami typu NSM od nórskej spoločnosti Kongsberg Defence Systems. Nákup sa uskutoční o päť rokov skôr, než bolo pôvodne plánované.



Austrálsky minister obrany Peter Dutton v tejto súvislosti uviedol, že zrýchlené prezbrojenie bojových lietadiel a vojnových lodí bude stáť celkovo v prepočte takmer 2,5 miliardy eur, avšak bude to mať dostatočný odstrašujúci účinok pre potenciálnych protivníkov.



"Existoval pracovný predpoklad, že akt agresie zo strany Číny voči Taiwanu by sa mohol odohrať do 20 rokov. Myslím si, že táto časová os je teraz dramaticky skrátená," povedal Dutton pre miestnu televíziu Channel Seven.



"Keď sa pozrieme na to, čo sa stalo na Ukrajine, je tu perspektíva, že Rusi napadnú Poľsko alebo inú európsku krajinu. Bolo by to opakovanie 30. rokov minulého storočia – a niečo také by sme rozhodne nemali dovoliť, aby sa stalo," dodal Dutton s odkazom na začiatok druhej svetovej vojny a aktuálnu inváziu Ruska na Ukrajinu.