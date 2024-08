Austrália, USA a Británia uzavreli dohodu o ponorkách na jadrový pohon

Canberra 12. augusta (TASR) - Austrália v pondelok oznámila, že v rámci paktu AUKUS podpísala dohodu so Spojenými štátmi a Britániou o transfere materiálu a technologických poznatkov využívaných pri výrobe ponoriek s jadrovým pohonom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pakt AUKUS považujú jeho signatári za strategickú odpoveď na čínske vojenské ambície v Tichomorí.



"Táto dohoda je dôležitým krokom k tomu, aby Austrália získala konvenčne vyzbrojené ponorky s jadrovým pohonom," povedal austrálsky minister obrany Richard Marles.



Dohodu o výmene jadrového materiálu a know-how podpísali minulý týždeň vo Washingtone a v pondelok ho predložili parlamentu v Canberre.



Jadrový materiál potrebný pre pohon ponoriek sa má do Austrálie prepravovať zo Spojených štátov alebo Británie už v hotových zvarených pohonných jednotkách. Austrália však má byť zodpovedná za skladovanie a likvidáciu vyhoreného jadrového paliva a ďalšieho rádioaktívneho odpadu z pohonných jednotiek.



Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v apríli počas návštevy Austrálie varoval, že bezpečnostný pakt AUKUS predstavuje "vážne riziko v oblasti šírenia jadrových zbraní". Podľa neho je v rozpore so zmluvou o zákaze jadrových zbraní v regióne južného Tichomoria.