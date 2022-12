Austrália uvalí sankcie na Rusko a Irán za porušovanie ľudských práv

Canberra 10. decembra (TASR) - Austrália uvalí sankcie na Rusko a Irán za to, že "neslýchaným" spôsobom porušujú ľudské práva. V sobotu to oznámila austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová. TASR správu prevzala zo stanice Sky News.



Austrália plánuje uvaliť sankcie na 13 jednotlivcov a dve organizácie vrátane iránskej mravnostnej polície a tamojšej polovojenskej organizácie Basídž, rovnako ako na šesť Iráncov, ktorí boli zapojení do potláčania iránskych protestov. Tie v krajine vypukli v septembri po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela vo väzbe po tom, čo ju polícia zatkla za nedodržanie pravidiel obliekania.



"Do očí bijúce ignorovanie ľudských práv vlastných občanov, ktorého sa dopúšťa iránsky režim, Austrálčanov šokovalo," uviedla ministerka pre noviny Sydney Morning Herald. Dodala, že "páchatelia musia byť potrestaní".



Ďalšími sankcionovaným osobami sú siedmi Rusi, ktorí boli zapojení do plánovania vraždy ruského opozičného politika a kritika Kremľa Alexeja Navaľného, dodala Wongová.



Sankcie za porušovanie ľudských práv v piatok uvalila na Rusko a Irán aj Kanada.