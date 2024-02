Austrália uvalila sankcie na dôstojníkov z väznice,kde zomrel Navaľnyj

Melbourne 26. februára (TASR) - Austrália v pondelok uvalila finančné sankcie a zákaz cestovania na siedmich dôstojníkov ruskej väzenskej služby, ktorých obviňuje zo zlého zaobchádzania s opozičným politikom Alexejom Navaľným v sibírskom väzenskom tábore, kde 16. februára zomrel.



Austrálsky vicepremiér Richard Marles vo svojom vyhlásení uviedol, že zodpovednosť za zaobchádzanie s Navaľným vo väzení i za jeho smrť nesie ruský prezident Vladimir Putin a ruská vláda.



Americká spravodajská televízia CNN, ktorá o tom informovala, súčasne pripomenula, že Kremeľ tvrdí, že s Navaľného smrťou nemá nič spoločné.



Takéto sankcie Austrália prvýkrát uplatnila v decembri roku 2022, a to voči osobám podozrivým z pokusu o otrávenie Navaľného z roku 2020. Opatrenia tohto druhu už v roku 2012 zaviedli Spojené štáty, a to na základe zákona pomenovaného po právnikovi Sergejovi Magnitskom, ktorý - podobne ako Navaľnyj - upozorňoval na korupciu a zomrel v ruskom väzení.



Nové balíky sankcií proti ruským fyzickým i právnickým osobám minulý týždeň - v reakcii na Navaľného smrť a pokračujúcu inváziu Ruska na Ukrajinu - prijali aj Spojené štáty, Británia, Kanada a Európska únia.



Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj zomrel podľa úradov "prirodzenou smrťou" a jeho telo previezli z väznice IK-3 v obci Charp do márnice v meste Salechard. Jeho matke Ľudmile umožnili vidieť synovo telo až v stredu večer. Vydali jej ho až v sobotu 24. februára.