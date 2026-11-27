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Austrália uvalila sankcie na dvoch mužov pre antisemitské útoky
Útoky z roku 2024 na reštauráciu Lewis Continental Kitchen v Sydney a na synagógu Adass Israel v Melbourne sa považujú za prvé veľké antisemitské útoky v Austrálii.
Autor TASR
Sydney 27. novembra (TASR) - Austrália v piatok v rámci boja proti financovaniu terorizmu uvalila sankcie na dvoch mužov, ktorí podľa nej spáchali antisemitské podpaľačské útoky v mene iránskych Revolučných gárd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ministerka zahraničných vecí Austrálie Penny Wongová uviedla, že Zohair Hassib a Kázim Hamad využili „zložitý reťazec sprostredkovateľov na zorganizovanie hrôzostrašných antisemitských podpaľačských útokov zameraných na austrálsku židovskú komunitu“.
Útoky z roku 2024 na reštauráciu Lewis Continental Kitchen v Sydney a na synagógu Adass Israel v Melbourne sa považujú za prvé veľké antisemitské útoky v Austrálii. V dôsledku nich došlo vlani k vyhosteniu iránskeho veľvyslanca, keď spravodajské služby dospeli k záveru, že za údermi stoja Revolučné gardy.
V piatkovom vyhlásení sa mená týchto mužov uvádzali po prvý raz. Generálny riaditeľ Austrálskej bezpečnostnej a spravodajskej organizácie (ASIO) Mike Burgess v júni uviedol, že jednou osobou je Austrálčan pôsobiaci ako „vysokopostavený agent jednotky Kuds Revolučných gárd, ktorý riadil jej siete po celom svete“, a druhou austrálsky zločinec, ktorého úrady zatkli v januári v Iraku.
Hassib sa podľa dostupných informácií narodil v Austrálii, no má aj afganské občianstvo a žije v Iráne. Hamad, ktorý je údajne súčasťou nelegálneho tabakového kartelu v Austrálii, bol zatknutý v Iraku na základe vyšetrovania polície oboch krajín. „Irán ho naverboval cez zložitú sieť irackých milícií,“ uviedol Burgess v júni.
Sankcie zamerané na boj proti financovaniu terorizmu obmedzujú prístup daných osôb k finančným prostriedkom, pretože sprístupnenie akéhokoľvek majetku sa stáva trestným činom, uviedla Wongová.
Ministerka zahraničných vecí Austrálie Penny Wongová uviedla, že Zohair Hassib a Kázim Hamad využili „zložitý reťazec sprostredkovateľov na zorganizovanie hrôzostrašných antisemitských podpaľačských útokov zameraných na austrálsku židovskú komunitu“.
Útoky z roku 2024 na reštauráciu Lewis Continental Kitchen v Sydney a na synagógu Adass Israel v Melbourne sa považujú za prvé veľké antisemitské útoky v Austrálii. V dôsledku nich došlo vlani k vyhosteniu iránskeho veľvyslanca, keď spravodajské služby dospeli k záveru, že za údermi stoja Revolučné gardy.
V piatkovom vyhlásení sa mená týchto mužov uvádzali po prvý raz. Generálny riaditeľ Austrálskej bezpečnostnej a spravodajskej organizácie (ASIO) Mike Burgess v júni uviedol, že jednou osobou je Austrálčan pôsobiaci ako „vysokopostavený agent jednotky Kuds Revolučných gárd, ktorý riadil jej siete po celom svete“, a druhou austrálsky zločinec, ktorého úrady zatkli v januári v Iraku.
Hassib sa podľa dostupných informácií narodil v Austrálii, no má aj afganské občianstvo a žije v Iráne. Hamad, ktorý je údajne súčasťou nelegálneho tabakového kartelu v Austrálii, bol zatknutý v Iraku na základe vyšetrovania polície oboch krajín. „Irán ho naverboval cez zložitú sieť irackých milícií,“ uviedol Burgess v júni.
Sankcie zamerané na boj proti financovaniu terorizmu obmedzujú prístup daných osôb k finančným prostriedkom, pretože sprístupnenie akéhokoľvek majetku sa stáva trestným činom, uviedla Wongová.