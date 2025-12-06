< sekcia Zahraničie
Austrália uvalila sankcie na troch predstaviteľov afganského Talibanu
Autor TASR
Sydney 6. decembra (TASR) - Austrália v sobotu uvalila finančné sankcie a zákaz cestovania na štyroch predstaviteľov vlády afganského hnutia Taliban. Ako dôvod uviedla zhoršujúcu sa situáciu v oblasti dodržiavania ľudských práv v Afganistane, najmä pokiaľ ide o ženy a dievčatá, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová zdôvodnila, že sankcionovaní predstavitelia afganskej vlády sú v Afganistane zapojení „do útlaku žien a dievčat a do podkopávania dobrej správy vecí verejných alebo právneho štátu.“ Podľa Wongovej sa sankcie týkajú troch ministrov a predsedu Najvyššieho súdu.
Tieto opatrenia sú súčasťou nového prístupu austrálskej vlády, ktorý jej umožňuje „priamo uvaliť vlastné sankcie a cestovné obmedzenia s cieľom zvýšiť tlak na Taliban a zamerať sa na problém utláčania afganského obyvateľstva,“ objasnila Wongová.
Po návrate Talibanu k moci v auguste 2021 Austrália na svojom území prijala tisíce ľudí evakuovaných z Afganistanu - prevažne žien a detí. Pred tým bola Austrália jednou z krajín, ktorých vojaci v Afganistane pôsobili ako súčasť medzinárodných síl pod vedením NATO, cvičili tam afganské bezpečnostné zložky a bojovali proti Talibanu zosadenému Západom pred dvoma desaťročiami.
