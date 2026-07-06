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Austrália uzavrela obrannú dohodu s tichomorským štátom Fidži

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Čína v roku 2022 potajme podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, čo v regióne vyvolalo obavy z jej potenciálnej vojenskej prítomnosti.

Autor TASR
Suva 6. júla (TASR) - Austrália a Fidži v pondelok uzavreli obrannú dohodu, ktorou vytvorili alianciu s názvom Oceán mieru. Podľa agentúry AFP krajiny posilňujú vzájomné vzťahy v snahe zamedziť Číne získavať vplyv v južnom Tichomorí, píše TASR.

Súčasťou nového bezpečnostného paktu je aj doložka o vzájomnej obrane. Dohodu podpísali vo fidžijskom hlavnom meste Suva premiéri Anthony Albanese a Sitiveni Rabuka.

„Aliancia posilňuje záväzok Austrálie a Fidži k mierovému, prosperujúcemu a bezpečnému regiónu,“ uviedlo vo vyhlásení austrálske ministerstvo zahraničných vecí.

Čína v roku 2022 potajme podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, čo v regióne vyvolalo obavy z jej potenciálnej vojenskej prítomnosti. Austrália v reakcii zintenzívnila svoje diplomatické úsilie a zaistila si nové obranné dohody s ostrovnými štátmi ako Papua Nová Guinea, Vanuatu alebo Tuvalu.

Nový premiér Šalamúnových ostrovov Matthew Wale v stredu vyhlásil, že „prehodnotí“ bezpečnostný pakt svojej krajiny s Čínou. „Budeme ju prehodnocovať rovnako, ako prehodnocujeme aj ďalšie bezpečnostné dohody, ktoré máme s mnohými inými krajinami,“ povedal počas stretnutia s Albanesem.
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