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Austrália uzavrela s Indiou dohodu o dodávkach uránu
Vzhľadom na obrovskú spotrebu elektrickej energie v Indii, najľudnatejšej krajine sveta, predstavil Módí plány na podstatné zvýšenie výroby energie z jadra v nadchádzajúcich rokoch, vysvetľuje AFP.
Autor TASR
Canberra 9. júla (TASR) - Indický premiér Naréndra Módí vo štvrtok počas návštevy Austrálie oznámil, že obe krajiny uzavreli spoločnú dohodu o dodávkach uránu. Agentúra AFP uvádza, že Naí Dillí si tak zabezpečilo dôležitý zdroj paliva potrebného v jadrovej energetike, píše TASR.
Vzhľadom na obrovskú spotrebu elektrickej energie v Indii, najľudnatejšej krajine sveta, predstavil Módí plány na podstatné zvýšenie výroby energie z jadra v nadchádzajúcich rokoch, vysvetľuje AFP. Austrália disponuje približne 28 percentami svetových zásob uránu, avšak právne a politické prekážky doteraz bránili jeho vývozu do Indie.
„Dnes sme podpísali dôležitú dohodu o jadrovej energetike,“ povedal Módí po rokovaniach so svojím austrálskym náprotivkom Anthonym Albanesem „Otvorí to cestu pre dodávky uránu z Austrálie do Indie a dodá našim cieľom v oblasti čistej energie nový impulz,“ skonštatoval.
V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že táto dohoda umožňuje dlhodobý vývoz uránu na „výlučne mierové účely“, ktorý by podliehal bezpečnostným opatreniam stanoveným Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).
„Táto dohoda uľahčuje vývoz austrálskeho uránu do Indie, čím prispeje k zvýšeniu podielu energetickej kapacity z nefosílnych palív,“ vyhlásil Albanese. Austrálsky premiér taktiež ocenil Modího vedúcu úlohu, ktorá podľa jeho slov prispela k posilneniu vzťahov medzi oboma krajinami.
AFP upozorňuje, že podľa júnových štatistík za minulý rok tvorili najpočetnejšiu skupinu austrálskych obyvateľov narodených v zahraničí práve ľudia z Indie, a to po prvýkrát v histórii.
Vzhľadom na obrovskú spotrebu elektrickej energie v Indii, najľudnatejšej krajine sveta, predstavil Módí plány na podstatné zvýšenie výroby energie z jadra v nadchádzajúcich rokoch, vysvetľuje AFP. Austrália disponuje približne 28 percentami svetových zásob uránu, avšak právne a politické prekážky doteraz bránili jeho vývozu do Indie.
„Dnes sme podpísali dôležitú dohodu o jadrovej energetike,“ povedal Módí po rokovaniach so svojím austrálskym náprotivkom Anthonym Albanesem „Otvorí to cestu pre dodávky uránu z Austrálie do Indie a dodá našim cieľom v oblasti čistej energie nový impulz,“ skonštatoval.
V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že táto dohoda umožňuje dlhodobý vývoz uránu na „výlučne mierové účely“, ktorý by podliehal bezpečnostným opatreniam stanoveným Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).
„Táto dohoda uľahčuje vývoz austrálskeho uránu do Indie, čím prispeje k zvýšeniu podielu energetickej kapacity z nefosílnych palív,“ vyhlásil Albanese. Austrálsky premiér taktiež ocenil Modího vedúcu úlohu, ktorá podľa jeho slov prispela k posilneniu vzťahov medzi oboma krajinami.
AFP upozorňuje, že podľa júnových štatistík za minulý rok tvorili najpočetnejšiu skupinu austrálskych obyvateľov narodených v zahraničí práve ľudia z Indie, a to po prvýkrát v histórii.