Austrália uzavrela s Nauru dohodu o posilnení dlhodobej stability

Sydney 9. decembra (TASR) - Austrália v pondelok podpísala s Nauru novú dohodu, ktorá jej dáva právo veta pri mnohých rozhodnutiach v oblasti bezpečnosti tohto malého tichomorského ostrovného štátu. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Austrálsky premiér Anthony Albanese a prezident Nauru David Adeang podpísali dohodu v Canberre. Albanese uviedol, že to posilní dlhodobú stabilitu a hospodársku odolnosť Nauru.



"Táto dohoda spĺňa potreby našich krajín a slúži spoločným záujmom Austrálie a Nauru v mierovom, bezpečnom a prosperujúcom regióne," uviedol Albanese.



"Keďže si uvedomujeme, že naša bezpečnosť je najlepšie zaistená spoluprácou, Nauru a Austrália sa zaviazali, že sa vzájomne dohodnú na akomkoľvek angažovaní sa v bezpečnostnom, bankovom a telekomunikačnom sektore Nauru, a že budú konzultovať akékoľvek zapojenie sa v inej kritickej infraštruktúre," uviedol vo vyhlásení austrálsky premiér.



Nauru sa tiež zaviazalo, že zapojenie tretích strán do tejto kritickej infraštruktúry sa nebude využívať na bezpečnostné účely.



Austrália zabezpečí obyvateľom Nauru trvalý prístup k bankovým službám a medzinárodnému finančnému systému poskytovaním bankových služieb na ostrove.



Austrália počas piatich rokov poskytne vláde Nauru na rozpočtovú podporu a bezpečnosť 89 miliónov USD. Vzhľadom na rastúce mocenské ambície Číny v regióne Austrália vlani podpísala dohodu s ďalším tichomorským štátom - Tuvalu.



Nauru v januári prerušilo diplomatické vzťahy so samosprávnym Taiwanom a nadviazalo ich s pevninskou komunistickou Čínou. Oficiálny názov Taiwanu je Čínska republika, diplomatické vzťahy však má len s 12 krajinami. Z hľadiska medzinárodného práva má omnoho silnejšie postavenie Čínska ľudová republika (ČĽR), ktorej patrí aj kreslo stáleho člena v BR OSN.