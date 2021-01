V Brisbane zaviedli rýchly lockdown, objavil sa tam variant vírusu

Brisbane 8. januára (TASR) - V Austrálii prvýkrát potvrdili výskyt infekčnejšieho variantu nového druhu koronavírusu, ktorý má pôvod v Anglicku. Z tohto dôvodu zaviedlo mesto Brisbane okamžitý najmenej trojdňový lockdown, ktorý začal platiť v piatok o 18.00 h miestneho času (09.00 h SEČ). Informovali o tom agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na premiérku štátu Queensland Annastaciu Palaszczukovú.



Okamžitá karanténa bude mať vplyv na viac ako dva milióny ľudí žijúcich v aglomerácii Brisbane. Tí budú môcť opustiť svoje domovy iba vo výnimočných prípadoch, napríklad na nákupy alebo cestu do práce.



"Predstavte si to ako predĺžený víkend doma so svojou rodinou alebo priateľmi," povedala Palaszczuková.



Variant koronavírusu SARS-CoV-2 s označením B.1.1.7, ktorá má byť infekčnejší o 40 - 70 percent, zistili u zamestnanca upratovacej služby v hoteli využívanom na účely karantény. Po oznámení lockdownu sa ľudia vyhrnuli do obchodov a mnohé supermarkety boli preplnené, píšu noviny Brisbane Times.



Ďalej budú do 15. februára medzinárodné lety do Austrálie obmedzené o 50 percent. Okrem toho sa zavádzajú prísnejšie opatrenia pre ľudí vracajúcich sa do tejto krajiny, ktorí musia pred odletom absolvovať test na koronavírus.



Svoje hranice uzavrel pre osoby prichádzajúce z aglomerácie Brisbane aj štát Viktória.



Vďaka prísnym karanténnym opatreniam zvládla Austrália doterajší priebeh pandémie relatívne dobre. V krajine doteraz zaznamenali 28.379 potvrdených prípadov nákazy a 909 súvisiacich úmrtí.