Austrália v rámci sankcií nezakáže vstup ruským turistom

Sydney 18. septembra (TASR) – Austrália nezakáže ruským turistom vstup do krajiny v rámci sankcií súvisiacich s vojnou na Ukrajine. Uviedol to v nedeľu austrálsky minister obrany Richard Marles, informovala agentúra Reuters.



Od začiatku konfliktu Austrália uvalila sankcie na stovky ruských občanov a firiem vrátane väčšiny ruského bankového sektora. Dodala tiež obranné vybavenie a humanitárne zásoby Ukrajiny, pričom zakázala vývoz oxidu hlinitého a hliníkových rúd vrátane bauxitu do Ruska.



Marles po otázke, či Austrália tiež zakáže vstup ruským turistom, zdôraznil, že sankcie sú zamerané voči vládu Ruska, nie občanom tejto krajiny. "V súčasnosti o takomto niečom neuvažujeme," povedal minister a vicepremiér pre televíziu ABC.



Odmietol sa tiež vyjadriť k tomu, či Austrália poskytne Ukrajine po nedávnej žiadosti jej veľvyslanca ďalšie vozidlá Bushmaster a obrnené transportéry. Doplnil však, že Austrália je "jedným z najväčších poskytovateľov vojenskej pomoci Ukrajine mimo NATO".