V austrálskom štáte Viktória zmiernili karantnénne opatrenia

Melbourne 28. septembra (TASR) - Takmer dva mesiace trvajúce sprísnené karanténne opatrenia v austrálskom štáte Viktória a jeho metropole Melbourne bol v pondelok uvoľnené, keďže počet nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu klesol na najnižšiu úroveň od začiatku júna.



Za uplynulých 24 hodín bolo v tejto pandémiou najviac postihnutej časti Austrálie zaznamenaných len päť nových infikovaných osôb. Hlásené boli tri nové úmrtia, takže celkový počet obetí vo Viktórii sa zvýšil na 787 a v celej Austrálii na 875, uviedla agentúra DPA.



Premiér Viktórie Daniel Andrews v nedeľu avizoval zmiernenie niektorých sprísnených opatrení, ktoré od 2. augusta platili aj pre 4,9 milióna obyvateľov Melbourne, keď denný nárast prípadov prekročil hranicu 700.



Okrem iného sa ruší nočný zákaz vychádzania platný od 21:00 do 05:00. Všetky obmedzenia pohybu však budú zrušené najskôr 19. októbra.



Okolo 130 000 ľudí sa síce bude môcť vrátiť do práce, no na športové aktivity sú naďalej vyhradené dve hodiny denne vo vzdialenosti do päť kilometrov od bydliska. Povolené sú stretnutia maximálne piatich osôb z dvoch domácností v exteriéri.



Zároveň boli zavedené nové pokuty za porušenie pravidiel. Za nepovolené zhromažďovanie ľudí vonku alebo v uzavretých miestnostiach hrozí pokuta v prepočte približne 3000 eur.



Andrews zároveň dôrazne varoval pred poľavením v boji proti vírusu: "Ak budeme neopatrní a budeme sa tváriť, že je koniec, vymkne sa nám to spod kontroly."