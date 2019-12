V Sydney postavili vianočný strom zo zhorených predmetov

Sydney 18. decembra (TASR) - V obchodnej štvrti v centre austrálskeho najľudnatejšieho mesta Sydney inštalovali vianočný strom vytvorený z obhorených konárov a ďalších podobných zhorených zvyškov. Cieľom je upozorniť na smrteľné lesné požiare, ktoré pustošia veľkú časť Austrálie, píše agentúra Reuters.



Strom je vyrobený a vyzdobený pomocou spálených polien a konárov, obhoreného bicykla, zničeného požiarneho alarmu a ďalších zhorených predmetov. Objekt obklopujú darčeky zabalené do trblietavého červeného, strieborného a zlatého baliaceho papiera.



Pri lesných požiaroch, ktoré pustošia Austráliu už od septembra, prišlo o život šesť ľudí. Zničených bolo vyše 700 domov a len v štáte Nový Južný Wales boli spálené dva milióny a v celej krajine približne tri milióny hektárov pôdy. Rozsah tohtoročnej devastácie, pokiaľ ide o veľkosť zasiahnutého územia, nemá zatiaľ obdobu.



Hasiči v stredu uviedli, že v zasiahnutej oblasti stále horí 99 lesných požiarov.



Umelec James Dive vysvetlil, že objekt vianočného stromu symbolizuje tieň, ktorý katastrofa spôsobila počas sviatočného obdobia, ako aj odolnosť austrálskej krajiny.



"Vrátil som sa odtiaľ s dvoma dojmami. Jedným bol rozsah. To vás skutočne zasiahne. To ticho. Žiadne vtáky. Všetko je zrazu preč... Ale vidím aj odolnosť. Myslím tým, že austrálsky buš sa znova obnovuje...," dodal.



Vianočný strom bol vyrobený v spolupráci s Červeným krížom a mestom Sydney.