Väčšina obchodov v Melbourne zatvorí svoje prevádzky

Melbourne 3. augusta (TASR) – V druhom najväčšom austrálskom meste Melbourne budú od polnoci zo stredy na štvrtok otvorené iba obchody poskytujúce základné tovary a služby. Oznámili to tamojšie úrady, ktoré sa tak pokúšajú zastaviť šírenie nového druhu koronavírusu. Informovali o tom v pondelok agentúry AFP a DPA.



Premiér austrálskeho štátu Viktória Daniel Andrews oznámil, že väčšina obchodov v Melbourne s výnimkou supermarketov, lekární a obchodov s alkoholom bude povinná od stredajšej polnoci miestneho času zatvoriť svoje prevádzky.



Odvetvia ako mäsospracujúci a stavebný priemysel majú nariadené od piatka výrazne znížiť svoju produkciu. Zatvorené budú aj bary, hotely, podniky i maloobchodné prevádzky.



Andrews tiež vyzval ľudí, aby sa neuchýlili k panickému nakupovaniu. „Nemôžem zaručiť, že v obchodoch bude každý jeden produkt v presne rovnakom množstve, aké by ste si chceli kúpiť. Tovaru však bude dosť na to, aby ľudia dostali, čo potrebujú," uviedol.



Od nedele platí v Melbourne, ktoré je zároveň hlavným mestom štátu Viktória, nočný zákaz vychádzania v čase od 20:00 a 05:00 miestneho času.



Obyvatelia Melbourne tiež budú môcť v rámci nových opatrení stráviť mimo domova za účelom telocviku iba hodinu denne, a to maximálne päť kilometrov od svojho bydliska. Nakupovať bude môcť denne jedna osoba z domácnosti, a to taktiež maximálne päť kilometrov od bydliska.



Vyučovanie vo väčšine škôl a na univerzitách bude od stredy opäť prebiehať on-line. Zakázané je aj konanie svadieb.



V Melbourne je od 23. júla povinné na verejnosti tiež nosenie rúšok alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest.



Zmienené opatrenia, vrátane nočného zákazu vychádzania, budú v meste platiť minimálne do 13. septembra.



Štát Viktória sa počas posledných týždňov stal epicentrom druhej vlny pandémie COVIDu-19 v Austrálii. V pondelok tam zaznamenali 429 nových prípadov tejto choroby a 13 úmrtí.



V Austrálii doteraz zaznamenali v dôsledku ochorenia COVID-19 viac ako 18 000 prípadov a 221 úmrtí.