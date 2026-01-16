< sekcia Zahraničie
Austrália varovala svojich obyvateľov pred povodňami a požiarmi
Dážď vo štvrtok spôsobil záplavy v niektorých častiach východoaustrálskeho štátu Viktória, ktorý pritom stále bojuje s desiatimi veľkými lesnými požiarmi.
Autor TASR
Sydney 16. januára (TASR) - Austrálske záchranné zložky v piatok varovali pred prívalovými dažďami a pretrvávajúcimi lesnými požiarmi na východe krajiny. Silné povodne tam už strhli niekoľko áut do mora. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Dážď vo štvrtok spôsobil záplavy v niektorých častiach východoaustrálskeho štátu Viktória, ktorý pritom stále bojuje s desiatimi veľkými lesnými požiarmi. Podľa štátnej meteorologickej služby spadlo na jednom mieste za 24 hodín do piatkového rána rekordných 186 milimetrov zrážok.
„Zažili sme silnú až extrémnu vlnu horúčav, katastrofické lesné požiare a teraz extrémne lokálne prívalové povodne na juhozápade štátu,“ povedal novinárom komisár pre manažment mimoriadnych situácií Tim Wiebusch.
Bleskové záplavy odrezali štátnu cestu Great Ocean Road a donútili 300 ľudí k evakuácii. Mnohí z nich údajne trávili dovolenku v karavanových kempoch, uviedli úrady.
Podľa dostupných informácií jedno dieťa utrpelo zranenia a letecky ho previezli do nemocnice.
Viktória vyhlásila 10. januára stav prírodnej katastrofy po niekoľkých dňoch boja s lesnými požiarmi, ktoré zničili domy a vyžiadali si život jednej osoby v oblasti severne od Melbourne. Záchranné zložky uviedli, že požiare doteraz zničili 289 domov a poškodili ďalších 18, ako aj stovky hospodárskych budov.
