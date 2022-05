Štát Viktória zakáže verejné zobrazovanie nacistickej svastiky

Sydney 11. mája (TASR) - Viktória sa stane prvým zo zväzových štátov Austrálie, ktorý zakáže úmyselné verejné zobrazovanie nacistickej svastiky. Tamojšia vláda v stredu predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý za zobrazovanie hákového kríža ukladá pokutu do výšky takmer 22.000 austrálskych dolárov, 12 mesiacov väzenia alebo oba tieto tresty. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Očakáva sa, že príslušný návrh získa podporu v oboch komorách parlamentu. Do platnosti by mal zákon vstúpiť o rok neskôr, aby sa zabezpečila implementácia zmien.



"Táto prelomová reforma vysiela jasný odkaz, že šírenie nacistickej a neonacistickej ideológie prostredníctvom verejného vystavovania nacistického symbolu je vo Viktórii absolútne neprijateľné," uvádza sa vo vyhlásení.



Výnimky budú platiť pre zobrazovanie svastiky na historické, vzdelávacie a umelecké zámery a legálne budú naďalej tiež náboženské podoby tohto symbolu súvisiace s hinduizmom, budhizmom či džinizmom, kde svastika figuruje ako posvätný symbol mieru a šťastia.



"Nacistický symbol je oslavným symbolom jednej z najnenávistnejších ideológií dejín - a jeho verejné zobrazovanie spôsobuje len ďalšiu bolesť a rozpory," povedala miestna generálna prokurátorka Jaclyn Symesová.



Vláda v štáte Viktória tiež uviedla, že bude monitorovať aj používanie iných nenávistných symbolov a neskôr možno zváži aj ich zákaz.