Austrália vo svojich vodách monitoruje aktivity čínskej výskumnej lode

Canberra 31. marca (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v pondelok oznámil, že jeho krajina monitoruje aktivity čínskej výskumnej lode vo výlučnej ekonomickej zóne Austrálie. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



„Toto nie je prvýkrát, čo sa podobné plavidlo pohybovalo v okolí austrálskeho pobrežia. Stalo sa to napríklad v roku 2020. Austrália to podľa očakávaní monitoruje,“ uviedol Albanese. Podľa miestnych médií je čínske plavidlo technicky pokročilá výskumná loď.



Na otázku novinárov, či úrady vedia o aký typ výskumu ide a čo vláda robí pre „ochranu podvodných káblov“, Albanese odpovedal, že „zo zrejmých dôvodov nemôže odvysielať všetko čo robia, ale situáciu sledujú“.



„Austrálske obranné sily monitorujú dianie. Loď smeruje od Nového Zélandu a očakávame, že tadiaľto pôjde do Číny,“ pokračoval austrálsky premiér s tým, že „by bol radšej, keby tam nebola“.



„Žijeme v podmienkach, keď rovnako ako má Austrália lode v Juhočínskom mori, v Taiwanskom prielive a v rôznych iných oblastiach, toto plavidlo je tam,“ dodal Albanese.



Vo februári 2025 sa tri čínske lode zúčastnili námorného cvičenia s použitím ostrej munície v blízkosti Austrálie, čím v regióne vyvolali obavy.