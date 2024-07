Vo veľkej austrálskej uhoľnej bani už od soboty horí

Canberra 3. júla (TASR) - Vo veľkej austrálskej uhoľnej bani Grosvenor v štáte Queensland už od soboty vyčíňa požiar. V dôsledku vznietenia plynu museli evakuovať všetkých baníkov a zastaviť ťažbu. K zraneniam však podľa prevádzkovateľa nedošlo. Hasičom sa dosiaľ nepodarilo požiar zlikvidovať. Na základe správy AFP informuje TASR.



"Stále tam horí a my sa s použitím rôznych metód usilujeme bezpečne utesniť poslednú, šiestu vetraciu šachtu," uviedla pre agentúru AFP hovorkyňa spoločnosti Anglo American, ktorá baňu prevádzkuje. Predpokladá však, že hasiči by požiar mali čoskoro uhasiť.



Baňa zamestnáva približne 1400 ľudí. Po vzniku požiaru cez víkend zamestnancov poslali domov a spoločnosť im bude vyplácať mzdy do 15. júla. Obnovenie prevádzky však bude vzhľadom na rozsah škôd zrejme trvať niekoľko mesiacov. Spoločnosť dodala, že na kvalitu ovzdušia v blízkom okolí požiar nemal negatívny vplyv, čo potvrdili aj odborníci.



Prevádzkovateľ bane predpokladal, že v bani Grosvenor neďaleko mesta Moranbah tento rok vyťaží viac ako pätinu svojho celkového objemu 15 - 17 miliónov ton uhlia, ktoré sa využíva na výrobu ocele.



Po výbuchu metánu v bani v máji 2020 utrpelo päť pracovníkov ťažké popáleniny.