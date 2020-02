Auatrálsky vodič SUV vrazil do skupiny siedmich detí na chodníku

Sydney 2. februára (TASR) - Údajne opitého austrálskeho vodiča obvinili z 20 trestných činov vrátane zabitia po tom, čo so svojím autom v sobotu večer vrazil do siedmich detí na chodníku v Sydney. Štyri deti zomreli a piate utrpelo vážne zranenia. V nedeľu o tom informovali tlačové agentúry AP a AFP.



Deti kráčali po chodníku a išli si kúpiť zmrzlinu, keď ho nich vrazil vodič Samuel Davidson so svojím SUV (športovým úžitkovým vozidlom), uviedla polícia.



Tri zo zabitých detí boli súrodenci a ich brata previezli do nemocnice vo vážnom stave. Štvrté zabité dieťa bola dcéra sesternice ich otca.



Otec Danny Abdallah uviedol v nedeľu novinárom, že je zdrvený.



"Neviem, čo povedať. Som ochromený. Chcem povedať len jedno: vodiči, prosím vás, buďte opatrní," vyhlásil Abdallah.



"Tieto deti boli chodiaca nevinnosť. Tešili sa, že sú spolu... Dnes ráno som vstal do nového dňa a prišiel som o tri deti," dodal otec.



O život prišli jeho syn a dve dcéry: Antony (13), Angelina (12) a Sienna (9). Ich desaťročný brat je vo vážnom, ale stabilizovanom stave v nemocnici.



Abdallah a jeho manželka Leila mali šesť detí. Otec doplnil, že jeho sesternica Bridget stratila 11-ročnú dcéru Veronique Sakrovú.



Dve ďalšie dievčatá vo veku desať a 13 rokov utrpeli menšie zranenia, oznámili úrady.



Davidsona zatkli v sobotu na mieste činu a nachádza sa vo väzbe.



Na súde v Sydney oznámili proti Davidsonovi 20 obvinení, vrátane štyroch obvinení zo zabitia. Muž sa v súdnej sieni neobjavil a až do nasledujúceho pojednávania 2. apríla mu bolo zamietnuté prepustenie na kauciu.



Vodič sa k vine či nevine nevyjadril. Zabitie sa trestá maximálne 25 rokmi väzenia.



Davidson mal údajne koncentráciu alkoholu v krvi 1,5 promile - teda trojnásobok zákonom povoleného limitu v Austrálii.



Podľa zástupcu policajného komisára Jasona Joycea vodič zostal na mieste činu až do príchodu polície a sú náznaky, že jeho 24-ročný pasažier sa snažil pomôcť niektorým deťom. Vodič ani pasažier neutrpeli zranenia.