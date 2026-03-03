Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Austrália: Vojenské veliteľstvo v SAE bolo terčom iránskych útokov

Snímka z konfliktu v Iráne. Foto: TASR/AP

Terčom úderov bola základňa Al Minhad v Spojených arabských emirátoch nachádzajúca sa približne 24 kilometrov južne od Dubaja.

Autor TASR
Canberra 3. marca (TASR) - Austrálsky minister obrany Richard Marles v utorok oznámil, že austrálske vojenské veliteľstvo na Blízkom východe bolo počas víkendu zasiahnuté iránskym dronovým útokom. Všetci tamojší príslušníci personálu sú podľa ministra v bezpečí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Terčom úderov bola základňa Al Minhad v Spojených arabských emirátoch nachádzajúca sa približne 24 kilometrov južne od Dubaja.

„Niekoľko dronov zaútočilo na túto základňu v prvú noc,“ objasnil Mares s tým, že na veliteľstve pracuje mnoho Austrálčanov. „Všetci sú v bezpečí a máme o nich prehľad,“ dodal.

Podľa austrálskej armády sa na tejto základni zvyčajne nachádza až 80 Austrálčanov.

Americko-izraelská operácia v Iráne, ktorá začala v sobotu, uvrhla Blízky východ do konfliktu, konštatuje AFP. Irán v reakcii na operáciu spustil útoky na Izrael a americké základne v regióne. Počas víkendu iránske údery poškodili letisko v Dubaji.

Austrálsky premiér Anthony Albanese vyjadril podporu americko-izraelským krokom.

Austrália tvrdí, že na Blízkom východe sa v súčasnosti nachádza 115.000 jej občanov, ktorí pre konfliktu uviazli v týchto krajinách.
