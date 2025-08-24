< sekcia Zahraničie
Austrália vrátila Ukrajine pašované archeologické nálezy
Ide o železný hrot šípa z 12. alebo 13. storočia a ozdobný prívesok z tretieho tisícročia pred našim letopočtom starovekej kultúry Jamnaja.
Autor TASR
Sydney 24. augusta (TASR) - Austrália v nedeľu oznámila, že vrátila Ukrajine dva archeologické artefakty, ktoré boli koncom roka 2023 nelegálne prepašované z jej územia. TASR o tom píše podľa agentúr DPA.
Austrálsky minister pre umenie Tony Burke formálne odovzdal zadržané predmety ukrajinskému veľvyslancovi Vasyľovi Mirošničenkovi na sobotňajšom podujatí v Sydney pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny. V nedeľu uplynie 34 rokov odkedy Ukrajina opustila Sovietsky zväz a tri a pol roka od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Ide o železný hrot šípa z 12. alebo 13. storočia a ozdobný prívesok z tretieho tisícročia pred našim letopočtom starovekej kultúry Jamnaja. Austrálska vláda uviedla, že artefakty boli zadržané v Sydney vďaka spolupráci oboch krajín.
„Vrátenie týchto predmetov odráža trvalý záväzok Austrálie bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s kultúrnym dedičstvom vo všetkých krajinách, najmä v tých, ktoré trpia ťažkosťami vojny,“ uviedol Burke vo vyhlásení.
„Tieto predmety sú súčasťou histórie a dedičstva ľudu Ukrajiny, ktoré musí byť zachované pre budúce generácie“, dodal.
