Austrália vtákopysk môže byť pokraji vyhynutia, varujú vedci

Canberra 20. januára (TASR) - Austrálski vedci upozorňujú v novej štúdii na výrazný úbytok populácií vtákopyska, obojživelného vajcorodého cicavca s charakteristickým zobákom. Varujú, že v prípade pokračovania tohto trendu môže tomuto unikátnemu živočíchovi hroziť vyhynutie, informovala v pondelok agentúra DPA.



K úbytku populácií vtákopyska divného, ako znie jeho zoologický názov, prispieva podľa vedcov súčasné ničivé sucho v oblasti jeho endemického výskytu vo východnej Austrálii. V regióne dochádza k vysychaniu riek, od ktorých sú tieto živočíchy závislé.



Následky sucha sa kombinujú so stratou prirodzených biotopov vtákopyska v dôsledku poľnohospodárstva a inej ľudskej činnosti a tiež v dôsledku klimatických zmien, uvádza sa v štúdii zverejnenej v odbornom časopise Biological Conservation.



"Spôsobili sme to, že vtákopysk je lokálne na mnohých miestach na pokraji vyhynutia, a úplne sme tam zničili jeho habitaty," povedal pre DPA jeden z autorov štúdie, Gilad Bino z univerzity v austrálskom štáte Nový Južný Wales (UNSW).



Vedci po prvý raz skúmali životaschopnosť populácií vtákopyskov na celom území ich výskytu. Na základe svojich zistení predpovedali, že minimálne populácie vtákopyska, potrebné pre prežitie druhu vo voľnej prírode, poklesnú v závislosti od intenzity sucha počas nasledujúcich zhruba 100 rokov o 52-72 percent.



To znamená, že tento cicavec by mohol zmiznúť z približne 40 percent lokalít svojho súčasného výskytu. Najväčšie riziko hrozí malým izolovaným populáciám tohto druhu, ktoré najviac trpia dôsledkami sucha. K ohrozeniu vtákopyska prispievajú aj líšky a ďalšie invázne živočíšne druhy.



Vedci preto dospeli k záveru, že na základe týchto skutočností hrozí vtákopyskovi "zvýšené riziko vyhynutia", takže by mal byť v klasifikácii Medzinárodného zväzu ochrany prírody (IUCN) zaradený medzi "zraniteľné" živočíšne druhy. V súčasnosti tam figuruje len medzi takmer ohrozenými druhmi, čo predstavuje nižší stupeň ohrozenia.



Ako ohrozený druh je vtákopysk v súčasnosti klasifikovaný len jediným austrálskym štátom, Južnou Austráliou. Vedci preto vyzvali miestne úrady, aby prehodnotili úroveň ochrany, ktorá sa vzťahuje na tohto živočícha, a aby podnikli opatrenia na jeho záchranu.