Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 10. január 2026Meniny má Dáša
< sekcia Zahraničie

Austrália vyhlásila stav katastrofy, trápia ju ničivé lesné požiare

.
Lesné požiare v Austrálii. Foto: TASR/AP

Lesné požiare už zničili takmer 150.000 hektárov pôdy v blízkosti obce Longwood.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Sydney 10. januára (TASR) - Austrálske úrady v sobotu vyhlásili stav prírodnej katastrofy po tom, ako rozsiahle požiare zničili domy a spálili veľké plochy v juhoaustrálskom štáte Viktória. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Lesné požiare už zničili takmer 150.000 hektárov pôdy v blízkosti obce Longwood. Premiérka štátu Jacinta Allanová vyhlásením stavu katastrofy udelila hasičským jednotkám mimoriadne právomoci na nariadenie evakuácií.

Tamojšia polícia už skôr informovala, že v dôsledku požiarov boli traja ľudia - vrátane jedného dieťaťa - vyhlásení za nezvestných.

Austrálsky Meteorologický úrad (BoM) vydal varovanie pred horúčavami, ktoré môžu v niektorých častiach štátu dosiahnuť až 45 stupňov Celzia. Hoci sa situácia v sobotu ráno upokojila, stále horelo viac ako 30 samostatných lesných požiarov.

Súčasná situácia pripomína prelom rokov 2019 a 2020, kedy v Austrálii zhoreli lesy na ploche zhruba 200.000 štvorcových kilometrov.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima nám ešte ukáže, čo dokáže

OBRAZOM: Takto zasiahla snehová nádielka európske mestá

KOMENTÁR J. HRABKA: Návrat k normálu

REKORDNÁ ZIMA: Vo Vígľaši-Pstruši bolo ráno mínus 25,6 stupňa