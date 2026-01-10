< sekcia Zahraničie
Austrália vyhlásila stav katastrofy, trápia ju ničivé lesné požiare
Lesné požiare už zničili takmer 150.000 hektárov pôdy v blízkosti obce Longwood.
Autor TASR
Sydney 10. januára (TASR) - Austrálske úrady v sobotu vyhlásili stav prírodnej katastrofy po tom, ako rozsiahle požiare zničili domy a spálili veľké plochy v juhoaustrálskom štáte Viktória. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Lesné požiare už zničili takmer 150.000 hektárov pôdy v blízkosti obce Longwood. Premiérka štátu Jacinta Allanová vyhlásením stavu katastrofy udelila hasičským jednotkám mimoriadne právomoci na nariadenie evakuácií.
Tamojšia polícia už skôr informovala, že v dôsledku požiarov boli traja ľudia - vrátane jedného dieťaťa - vyhlásení za nezvestných.
Austrálsky Meteorologický úrad (BoM) vydal varovanie pred horúčavami, ktoré môžu v niektorých častiach štátu dosiahnuť až 45 stupňov Celzia. Hoci sa situácia v sobotu ráno upokojila, stále horelo viac ako 30 samostatných lesných požiarov.
Súčasná situácia pripomína prelom rokov 2019 a 2020, kedy v Austrálii zhoreli lesy na ploche zhruba 200.000 štvorcových kilometrov.
