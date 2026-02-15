< sekcia Zahraničie
Austrália vynaloží miliardy dolárov na zariadenie pre jadrové ponorky
Cieľom zmieneného paktu je vyzbrojiť Austráliu flotilou moderných ponoriek zo Spojených štátov a zároveň umožniť spoluprácu pri vývoji rôznych vojenských technológií.
Autor TASR
Canberra 15. februára (TASR) - Austrália vynaloží 3,9 miliardy austrálskych dolárov (viac ako 2,3 miliardy eur) na nové zariadenie, ktoré bude stavať jadrové ponorky v rámci trojstranného bezpečnostného paktu AUKUS s Britániou a Spojenými štátmi. Oznámil to v nedeľu austrálsky premiér Anthony Albanese. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Cieľom zmieneného paktu je vyzbrojiť Austráliu flotilou moderných ponoriek zo Spojených štátov a zároveň umožniť spoluprácu pri vývoji rôznych vojenských technológií.
Investícia do „Submarine Construction Yard“ v Osborne je podľa slov predsedu vlády „kľúčová pre dodanie austrálskych ponoriek s konvenčným vyzbrojením a jadrovým pohonom“.
Oficiálne prognózy podľa neho odhadujú celkové náklady výstavby na 30 miliárd austrálskych dolárov „v priebehu nasledujúcich desaťročí“.
Ponorky, ktorých predaj sa začne v roku 2032, tvoria jadro austrálskej stratégie zlepšovania schopností úderov na veľkú vzdialenosť v Tichomorí, informuje AFP.
Dohoda by mohla Austráliu stáť až 235 miliárd dolárov počas nasledujúcich 30 rokov. Zároveň zahŕňa technológie na výstavbu vlastných plavidiel v budúcnosti.
„Transformácia prebiehajúca v Osborne ukazuje, že Austrália je na správnej ceste stavať naše ponorky s jadrovým pohonom na desaťročia dopredu,“ povedal austrálsky minister obrany Richard Marles.
AFP pripomína, že Austrália mala v roku 2021 konflikt s Francúzskom, keď zrušila niekoľkomiliardovú dohodu o kúpe flotily ponoriek s dieslovým pohonom z Paríža a namiesto toho sa rozhodla pre program AUKUS.
Cieľom zmieneného paktu je vyzbrojiť Austráliu flotilou moderných ponoriek zo Spojených štátov a zároveň umožniť spoluprácu pri vývoji rôznych vojenských technológií.
Investícia do „Submarine Construction Yard“ v Osborne je podľa slov predsedu vlády „kľúčová pre dodanie austrálskych ponoriek s konvenčným vyzbrojením a jadrovým pohonom“.
Oficiálne prognózy podľa neho odhadujú celkové náklady výstavby na 30 miliárd austrálskych dolárov „v priebehu nasledujúcich desaťročí“.
Ponorky, ktorých predaj sa začne v roku 2032, tvoria jadro austrálskej stratégie zlepšovania schopností úderov na veľkú vzdialenosť v Tichomorí, informuje AFP.
Dohoda by mohla Austráliu stáť až 235 miliárd dolárov počas nasledujúcich 30 rokov. Zároveň zahŕňa technológie na výstavbu vlastných plavidiel v budúcnosti.
„Transformácia prebiehajúca v Osborne ukazuje, že Austrália je na správnej ceste stavať naše ponorky s jadrovým pohonom na desaťročia dopredu,“ povedal austrálsky minister obrany Richard Marles.
AFP pripomína, že Austrália mala v roku 2021 konflikt s Francúzskom, keď zrušila niekoľkomiliardovú dohodu o kúpe flotily ponoriek s dieslovým pohonom z Paríža a namiesto toho sa rozhodla pre program AUKUS.