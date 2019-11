Austrália vyšetruje pokus o nasadenie čínskeho agenta do parlamentu

Perth 25. novembra (TASR) - Austrálsky premiér Scott Morrison v pondelok označil za "hlboko znepokojujúce" podozrenia, že sa Čína pokúšala nasadiť svojho agenta do austrálskeho parlamentu. Informovala o tom agentúra AP.



Austrálska televízna stanica Nine Network v nedeľu odvysielala informáciu, podľa ktorej údajní čínski tajní agenti ponúkli melbournskému predajcovi luxusných vozidiel milión austrálskych dolárov (616.000 eur), ak bude kandidovať za poslanca austrálskeho parlamentu.



Tridsaťdvaročného obchodníka menom Bo "Nick" Zhao našli následne v marci tohto roku mŕtveho v hotelovej izbe. Údajne sa pred smrťou snažil obrátiť na ASIO, austrálsku kontrarozviedku. Polícii sa nepodarilo zistiť príčinu jeho smrti.



"Vláda je absolútne odhodlaná chrániť Austrálčanov pred zasahovaním z cudzích krajín. Varoval by som pred akýmikoľvek predčasnými závermi v tejto záležitosti," Morrison povedal novinárom.



Generálny riaditeľ bezpečnosti ASIO Mike Burgess označil podozrenia spojené s prípadom za vážne. "Činnosti nepriateľských cudzích spravodajských služieb stále predstavujú reálnu hrozbu pre našu krajinu a jej bezpečnosť. ASIO bude aj naďalej bojovať a zasahovať proti cudzím spravodajským činnostiam a špionáži v Austrálii," povedal Burgess.