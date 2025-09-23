< sekcia Zahraničie
Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca
Dvadsaťtriročného Byrona Haddowa z Queenslandu našli tento rok mŕtveho v bazéne svojej vily na Bali, kde trávil dovolenku.
Autor TASR
Sydney 23. septembra (TASR) - Austrálske úrady požadujú od svojich indonézskych partnerov vysvetlenie po tom, čo sa telo mladého Austrálčana, ktorý zomrel počas dovolenky na ostrove Bali, vrátilo do vlasti bez srdca. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Dvadsaťtriročného Byrona Haddowa z Queenslandu našli tento rok mŕtveho v bazéne svojej vily na Bali, kde trávil dovolenku. Jeho telo bolo následne o štyri týždne repatriované do Austrálie, kde druhá pitva odhalila, že mu chýba srdce.
Hovorca austrálskeho ministerstva zahraničných vecí v utorok uviedol, že Haddowovej rodine poskytujú konzulárnu pomoc, ale z dôvodu povinnosti zachovávať súkromie sa k prípadu nemôžu bližšie vyjadrovať.
„Mám pocit, že išlo o podvod. Myslím si, že sa mu niečo stalo ešte predtým, než sa dostal do bazéna,“ povedala Byronova matka pre austrálsku stanicu Channel Nine.
Vysokopostavení austrálski predstavitelia na Bali a v Jakarte odovzdali indonézskej vláde v súvislosti s týmto prípadom sťažnosť. Austrálsky generálny konzulát na Bali tiež tlmočil obavy rodiny predstaviteľom nemocnice, kde bola vykonaná prvá pitva.
„Jeho srdce bolo vyšetrené a uchované v nemocnici na forenzné účely,“ povedala v pondelok pre denník The Sydney Morning Herald forenzná lekárka Nola Margaret Gunawanová, ktorá vykonala prvú pitvu.
„Poskytla som rodine výsledky pitvy a vysvetlenie. Prijali moje vysvetlenie,“ argumentovala lekárka.
Indonézia je populárnou turistickou destináciou. Oficiálne štatistiky ukazujú, že v roku 2023 bola najobľúbenejšou destináciou Austrálčanov, ktorí podnikali krátke výlety do zahraničia.
