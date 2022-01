Austrália vyslala na Šalamúnove ostrovy tím na pomoc v boji s covidom

Honiara 30. januára (TASR) - Austrália vyslala v sobotu tím špecialistov urgentnej medicíny na Šalamúnove ostrovy po tom, ako tamojší predstavitelia požiadali o pomoc v súvislosti so zhoršujúcou sa covidovou epidémiou. Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Austrálski predstavitelia uviedli, že tím ôsmich expertov pristál v hlavnom meste Honiara spolu s dodávkou viac než 37.000 dávok vakcíny proti koronavírusu.



"Súčasťou multidisciplinárneho tímu sú špecialisti na urgentnú medicínu, kontrolu infekčných chorôb, logistiku a pracovnú terapiu," uviedlo vo vyhlásení austrálske ministerstvo zahraničných vecí. "Austrálska vláda je odhodlaná stáť pri obyvateľoch Šalamúnových ostrovov v ich reakcii a zotavovaní sa z ochorenia COVID-19," dodalo ministerstvo.



Šalamúnove ostrovy so 700.000 obyvateľmi až do minulého týždňa nezaznamenali žiadne úmrtie v súvislosti s koronavírusom a len 31 prípadov infekcie. V piatok však informovali o piatich úmrtiach a počet potvrdených prípadov nákazy stúpol na 900, pričom aktuálne počty sú vzhľadom na obmedzené testovacie kapacity v súčasnosti už zrejme omnoho vyššie, píše AFP.



Lockdown v hlavnom meste Honiara by mali zrušiť už v sobotu večer, miestni predstavitelia sa však stále snažia epidémiu zvládnuť, kým miera zaočkovanosti zostáva nízka. Na základe údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z 22. januára na Šalamúnových ostrovoch bolo podaných len približne 270.000 dávok vakcíny proti koronavírusu.



Austrálsky tím je najnovšou formou pomoci, ktorú na Šalamúnove ostrovy vyslala Canberra po dodávke zdravotníckeho materiálu vrátane kyslíkových koncentrátorov a ochranných prostriedkov.



Ide už o druhú austrálsku intervenciu na Šalamúnových ostrovoch za uplynulé mesiace po nasadení vojakov a polície koncom minulého roka v dôsledku nepokojov súvisiacich s vládou premiéra Manasseha Sogavareho.