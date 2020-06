Austrália vyšle vojakov do Melbourne, nového ohniska nákazy COVID-19

Melbourne 25. júna (TASR) - Austrálska armáda vo štvrtok oznámila, že do mesta Melbourne vyšle 1000 vojakov s cieľom pomôcť zabrániť šíreniu nákazy koronavírusu SARS-CoV-2 z jediného významnejšieho ohniska v krajine. Informovala o tom agentúra AFP.



V austrálskom štáte Viktória zaznamenali za posledný týždeň takmer 150 nových prípadov nákazy v súvislosti s novými výskytmi infekcie v Melbourne, ktoré leží na juhu tohto štátu.



Austrálska ministerka obrany Linda Reynoldsová povedala, že v najbližších dňoch bude do Melbourne vyslaných 1000 vojakov.



Až 850 príslušníkov ozbrojených síl bude pomáhať so sledovaním cestujúcich, ktorí sa do krajiny vracajú zo zahraničia a sú umiestnení do karantény v jednom z hotelov. Ďalších 200 vojakov poskytne logistickú a zdravotnú podporu zariadeniam, v ktorých vykonávajú testy na prítomnosť nákazy COVID-19.



Ohniská v druhom najväčšom austrálskom meste Melbourne sa objavili v spojitosti s viacerými rodinami; v hoteli, kam do karantény umiestňujú cestujúcich vracajúcich sa zo zahraničia a tiež v predajni s oblečením.



Premiér štátu Viktória Daniel Andrews povedal, že úrady by v období najbližších desiatich dní chceli otestovať približne 100.000 ľudí v desiatich mestských štvrtiach. Cieľom je identifikovať nakazené osoby a umiestniť ich do domácej karantény.



Príslušníci armády už boli vyslaní na hranice austrálskych štátov, ktoré sú uzavreté pre návštevníkov, a poskytujú podporu zdravotníckym a záchranným službám.



Austrália zaznamenala približne 7500 prípadov nákazy a 104 úmrtí v spojitosti s chorobou COVID-19, ktorú nový koronavírus spôsobuje.