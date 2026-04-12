Austrália vyzvala Irán a USA, aby dodržiavali prímerie aj po rokovaní
Z Pakistanu medzičasom po americkej delegácii odcestovali aj vyjednávači z Iránu, informovala iránska tlačová agentúra Tasním.
Autor TASR
Sydney 12. apríla (TASR) - Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová v nedeľu vyzvala na zachovanie prímeria na Blízkom východe, a to aj napriek tomu, že trojstranné rokovania medzi USA a Iránom v Pakistane skončili bez dohody. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Prioritou teraz musí byť zachovanie prímeria a návrat k rokovaniam,“ uviedla Wongová vo svojom vyhlásení. Dodala však, že je „sklamaním, že rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom v Islamabade skončili bez dohody“.
Americká strana po rokovaniach, ktoré trvali približne 21 hodín, oznámila, že dohodu sa nepodarilo dosiahnuť a že delegácia vedená viceprezidentom J. D. Vanceom sa vracia do USA. Z Pakistanu medzičasom po americkej delegácii odcestovali aj vyjednávači z Iránu, informovala iránska tlačová agentúra Tasním.
Predstavitelia USA oznámili, že Iránu predložili „konečnú a najlepšiu ponuku“, pričom od neho požadujú najmä záväzok, že sa nebude usilovať o získanie jadrovej zbrane, čo Teherán odmietol.
Irán naopak označil americké požiadavky za „neprimerané“ a obvinil Washington, že bránil pokroku v rokovaniach.
Pakistan následne vyhlásil, že v nasledujúcich dňoch si bude naďalej „plniť svoju úlohu pri sprostredkúvaní kontaktov a dialógu“ medzi Iránom a Spojenými štátmi.
